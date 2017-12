Simples Nacional, prazos e novidades de 2017 São Paulo, SP--( DINO - 20 jan, 2017) - As micro e pequenas empresas têm até o dia 31 de janeiro para aderirem ao Simples Nacional ou alterarem o seu regime tributário. O mesmo vale para as empresas que foram desligadas desse regime de tributação em dezembro, e que só poderão continuar no Simples se parcelarem seus débitos até o final do mês.