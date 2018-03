Simular imersão no inglês é o melhor método para aprender o idioma e entender o que os nativos falam

Rio de Janeiro, RJ.--(DINO - 13 dez, 2016) - A forma mais eficaz e rápida para aprender e acabar definitivamente com aquele problema de só entender brasileiro falando inglês, é ter contato diário com o idioma.

Fazer intercâmbio em um país de língua inglesa, ainda é a forma mais conhecida e também a mais cara de fazer imersão no inglês. Mas, o que muitas pessoas não sabem, é que existe a possibilidade de simular essa imersão, mesmo morando em um país cuja língua mãe não seja o inglês.

Achar e escolher os conteúdos certos para simular a imersão pode ser desafiador e até desestimulante para aqueles que não sabem nem por onde começar. Por isso, o curso de inglês StartUp English está oferecendo um Minicurso totalmente gratuito e online, com o propósito de ensinar a maneira correta para começar a imersão no inglês e obter fluência no idioma em pouco tempo.

Iniciando os estudos da mesma forma que uma criança aprende sua língua mãe, o minicurso disponibiliza desenhos em inglês, sem utilizar qualquer tipo de tradução.

Ao inscrever-se no Minicurso, o aluno recebe acesso à plataforma do Curso Completo e conhece 10 diferentes métodos de aprendizagem através de vídeo-aulas, onde também é desencorajado a praticar o hábito da revisão e estimulado a usar todos os seus sentidos para aprender o novo idioma, tem acesso a um e-book e podcasts para download, além de diversas práticas incluindo desenhos, entrevistas e músicas.

A missão StartUp English é provar e exemplificar que aprender um novo idioma não tem nada a ver com decorar regras gramaticais exaustivamente e tentar usá-las corretamente sempre que for falar. Aprender, é sobretudo descobrir a beleza de outra cultura.

Ter acesso ao Minicurso é muito simples, basta clicar no link abaixo, ou acessar www.startupenglish.com.br/mini , e você será direcionado a página de inscrição, então preencha seu nome e e-mail, clique em "garantir minha vaga" e siga as instruções que irá receber.

Para entrar em contato com o curso e tirar qualquer dúvida, mande um e-mail para contato@startupenglish.com.br , ou acesse o site www.startupenglish.com.br e mande uma mensagem no chat ao vivo.

Link: http://startupenglish.com.br/mini-curso-de-ingles-online-gratis/

Boas aulas!

Website: http://startupenglish.com.br/mini-curso-de-ingles-online-gratis/