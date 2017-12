Sistemas de gestão de processos de comércio exterior aumentam a produtividade e eficiência das empresas do setor

Campinas, SP--(DINO - 11 jan, 2017) - Gerenciar processos de comércio exterior demanda uma organização impecável dentro de empresas e agências que prestam serviços relacionados à importação e exportação. Conseguir lidar com autoridades, necessidades burocráticas, clientes e fornecedores de forma eficiente depende diretamente da capacidade das empresas em organizar logicamente e funcionalmente os trabalhos de seus diversos colaboradores.

A tecnologia certamente contribuiu para que esse tipo de trabalho fosse feito de forma mais organizada. Computadores e seus programas de criação de planilhas e textos revolucionaram a forma como os dados eram trabalhados no comércio exterior. Além disso, a internet e a acessibilidade remota também impactaram de forma significativa o gerenciamento de processos em comércio exterior.

Principalmente a partir da década de 90, o governo brasileiro passou em investir em sistemas virtuais para a área de COMEX. O Sistema Integrado de Comércio Exterior foi criado para organizar melhor as relações entre os órgãos governamentais e os empreendedores da área. Contudo, mesmo com o incentivo do governo, muitas empresas continuam a utilizar nenhum software, fazendo tudo à mão, ou apenas utilizam os softwares genéricos, existentes em computadores pessoais de todo o mundo.

Para que o comércio exterior brasileiro continue crescendo é preciso conscientizar tais empresas sobre a importância da automação. O uso de softwares para comércio exterior já é uma realidade nos países de destaque na economia mundial e chegou para ficar no mercado. As empresas que se adequarem mais rapidamente a esta nova configuração e forma de trabalho com certeza irão colher melhores frutos no futuro ? resultantes de seus esforços atualmente.

A automação através de softwares para comércio exterior e gerenciamento de processos de importação e exportação contribui para aperfeiçoar diversas características importantes dentro das empresas nas quais é implantada. Um dos exemplos é a melhora da organização interna, favorecendo a rotina de trabalho e a eficiência em realizar as tarefas. Além disso, o tempo necessário para fazer os trabalhos é diminuído, favorecendo e muito o cliente, que pode ter acesso às mercadorias ou entregá-las mais rapidamente para o destinatário final.

Por isso é hora de dar um basta nas planilhas e adotar um sistema de gestão de processos em comércio exterior.

A e.Mix é uma empresa que presta excelentes serviços na área de automação para importação e exportação. Conheça algumas ferramentas da empresa que podem lhe ajudar a se consolidar no mercado:

SiscomexNet: serviço que realiza consultas automáticas aos sistemas oficiais da Receita Federal para comércio exterior. Com a possibilidade de se integrar a outros sistemas de sua empresa, além de softwares da e.Mix, o SiscomexNet garante a veracidade da informação e que ela será disponibilizada agilmente.

PONet: nada melhor que otimizar seu tempo e cumprir os prazos assumidos com seus clientes, não é mesmo? Esse software da e.Mix emite packing lists e faturas, além de acompanhar o andamento das ordens de compra até a entrega no cliente, proporcionando um gerenciamento de processos bem ágil e facilitado.

DrawbackNet: o regime aduaneiro de Drawback é um dos que mais preocupam os agentes de carga e demais envolvidos em importação e exportação. Que tal dar um pouco de tranquilidade a seu cliente? Com esse serviço da e.Mix todas as informações referentes aos Atos Concessórios são disponibilizadas rapidamente, com relatórios personalizados a cada situação disponíveis.

DemurrageNet: reduzir o tempo e o esforço gasto com o controle e gerenciamento dos processos de demurrage e detention é possível. Com esse software para comércio exterior da e.Mix todos os assuntos relativos ao controle de contêineres são geridos de forma personalizada, além da possibilidade de integração com sistemas internos operacionais e financeiros.

FollowNet: um dos softwares mais utilizados da e.Mix, pois proporciona extrema visibilidade e agilidade na disponibilização das informações dos processos ? de forma personalizada para cada cliente. Integrando outros sistemas da empresa, o FollowNet permite que você tenha um total controle sobre o status dos processos.

Dashboard: com ele sua empresa terá gráficos muito bem construídos e visibilidade em tempo real das operações, que são atualizadas automaticamente nos monitores que você escolher.

São muitas opções disponíveis para você abandonar planilhas genéricas e utilizar softwares criados especialmente para a área de Comércio Exterior. Entre em contato com os especialistas da e.Mix e traga o futuro para o cotidiano de sua empresa!

Website: https://emix.com.br/