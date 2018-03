Sistemas de irrigação aumentam qualidade e produtividade agrícola

Atibaia - SP --(DINO - 27 dez, 2016) -

Hoje em dia, 70% do volume de água doce são utilizados na agricultura irrigada. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, este número deve ampliar em 30 a 40% até o ano de 2030, já que é crescente a demanda por alimentos e matéria-prima em todo o planeta.

De todas as tecnologias desenvolvidas para serem aproveitadas na produção de alimentos, uma das mais eficientes é a irrigação, através dela é possível transferir grandes volumes de água para locais naturalmente secos e nos quais seria impossível o plantio de alimentos ou outros tipos de plantas.

Não existe um método ideal, cada plantação, tipo de solo e local demanda um estudo particular, são diversos os métodos para compensar as limitações naturais. Escolher o sistema adequado à produção agrícola irá aumentar a eficiência e produtividade, reduzir custos, maximizar o retorno dos investimentos feitos nos equipamentos de irrigação e avaliar o sucesso do empreendimento.

São utilizados atualmente quatro métodos de aplicação de água às plantas e deles surgem os principais sistemas de irrigação, entre eles o que se aproveita de aspersores para aplicar água à área total. Neste sistema, um jato de água é lançado sob pressão no ar atmosférico, como se fosse chuva.

A irrigação por aspersão apresenta vantagens como: isenta o proprietário do preparo da área, permite um controle da água a ser utilizada; economia de mão-de-obra; economia de água por ser mais eficiente e pode ser usado para aplicação de fertilizantes e tratamentos fitossanitários.

