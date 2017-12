Site reúne principais descontos de e-commerce para o período de volta às aulas

O site Cupom Grátis, por exemplo, oferece diversos códigos de desconto para centenas de lojas. Em parceria com os principais e-commerces do momento, resolveu destacar as ofertas de materiais escolares no intuito de ajudar o bolso dos pais no período de volta às aulas. Amazon, Saraivas e diversas outras lojas online fazem parte do projeto.

"Queremos que os pais possam comprar itens com desconto no conforto de sua casa gerando uma economia para família sem que precisem gastar a mais no cartão ou acabem fazendo empréstimos para poder oferecer de melhor para os seus filhos", afirma Miquellyton Leite, gerente do Cupom Grátis.

Na Amazon.com, por exemplo, é possível conseguir 10% de desconto em qualquer livro nacional. Na Livraria Cultura, o parcelamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros ou caso pague no boleto, o site também oferece 10% de desconto. Os parceiros em destaque são a Fnac, que possui itens com 80% de desconto e a Livraria Saraiva - que oferece mais de 7 opções de descontos diferentes ou melhores formas de pagamento para materiais escolares. As lojas parceiras Malamix, Targus e Bagaggio são umas das mais indicadas nas vendas de mochilas para todas as idades e gostos.

"Nos juntamos aos maiores players do mercado a fim de mostrar credibilidade do nosso portal, que já atua a quase 5 anos, com milhares de códigos de desconto já distribuídos no Brasil", explica Leite. O portal possui parceria com diversas empresas como Americanas, Submarino entre outras 700 lojas na internet.

Para acompanhar o que o site Cupom Grátis oferece para a volta às aulas, acesse a página especial ( www.cupomgratis.net/ofertas/volta-as-aulas) e aproveite as melhores ofertas, condições de parcelamento e cupons de desconto nessas lojas indicadas e em muitas outras.