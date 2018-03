SML Brasil vence premiação global para Excelência em Gestão de Processos de Negócios (BPM)

(DINO - 16 dez, 2016) - A SML Brasil ? empresa brasileira provedora de soluções integradas de gestão de processos e documentos, venceu a premiação internacional "Global Awards for Excellence in Business Process Management", que reconhece os melhores projetos de implantação de BPM (Business Process Management). O prêmio anual é promovido pela WfMC (Workflow Management Coalition), organização global fundada em 1993 que reúne consultores, analistas, empresas, universidades e grupos de pesquisa para estabelecer os padrões dos mercados de workflow e BPM. O anúncio foi feito no último dia 15 pela organização durante cerimônia via videoconferência.

Com base em critérios de excelência em inovação, implementação e impacto nos negócios, os diversos projetos inscritos foram julgados por um time de 27 juízes, formado pelos profissionais mais influentes do mundo quando se trata do tema BPM, como Nathaniel Palmer, diretor da WfMC e líder focado na construção de equipes de práticas inovadoras; e o presidente da WfMC, Keith Swenson. Este ano, os 12 melhores projetos do mundo foram contemplados.

Na 22ª edição do prêmio, a SML Brasil venceu com o seu projeto realizado em parceria com a Interfile, localizada em São Paulo. O caso de sucesso abordou com detalhes o projeto realizado na companhia de BPO (Business Process Outsourcing) envolvendo a adoção da solução Orquestra BPM para a transformação do processo de concessão de crédito automotivo. "Ser reconhecido em uma premiação internacional com este projeto é muito positivo, pois nos faz avaliar o trabalho que tem sido feito, bem como traz um aprendizado a partir da análise dos demais projetos, em termos de soluções tecnológicas e boas práticas. Ganhar um prêmio internacional permite enxergar e mensurar o quão relevante é o trabalho que vem sendo desenvolvido junto aos clientes em um universo muito mais amplo, que é o âmbito mundial", afirma Mauricio Ribeiro de Menezes, presidente e sócio da Interfile.

A SML Brasil também concorreu com o case do "Sistema FIEA", com o qual foi finalista. Neste projeto, realizado na Federação das Indústrias do Estado do Alagoas, os processos do Centro de Serviços Compartilhados (CSC), responsável pelas atividades administrativas, financeiras e de suporte ao negócio, foram totalmente automatizados usando a plataforma Orquestra BPM. "Este projeto resultou numa diferenciada facilidade e agilidade no gerenciamento das nossas atividades, gerando, sobretudo, um autoconhecimento da execução do nosso trabalho e proporcionando uma gestão eficiente nos quesitos produtividade e redução de custo. Hoje temos total conhecimento dos processos das nossas áreas e conseguimos levar agilidade e transparência para os nossos clientes", conta Claudia Cartaxo, gerência financeira do Sistema FIEA.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Esse prêmio reconhece o nosso profundo comprometimento em desenvolver uma plataforma de negócios na área de gestão de processos e documentos com qualidade mundial. Nossa tecnologia, pioneira no Brasil, é reconhecida internacionalmente pela quinta vez", destaca José Roberto Lazari, CEO da SML Brasil.

Os vencedores da 22ª edição do "Global Awards for Excellence in Business Process Management" receberão, além do prêmio, o reconhecimento por meio da publicação do seu caso de sucesso na edição anual do "BPM Excellence in Practice", livro que reúne os projetos vencedores.