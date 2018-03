Softex lança edital para contratação de empresa de LMS

Brasília - DF--(DINO - 21 dez, 2016) - A Softex torna pública a chamada e convida os interessados a apresentarem propostas para prestação de serviços especializados em Sistemas Integrados e Plataformas de Educação a Distância (LMS - Learning Management System).

Está aberta a chamada para o processo licitatório, que será realizado na modalidade de concorrência, para seleção de propostas voltadas a contratação de empresa integradora de tecnologias educacionais, especializada em plataformas e conteúdo de aprendizagem a distância para adequação e desenvolvimento do atual portal Brasil Mais TI (www.brasilmaisti.com.br) e do Ambiente Virtual de Aprendizagem (LMS). O portal deverá comportar aproximadamente 500 mil usuários, tendo como público alvo os jovens e adultos.

O Brasil mais TI é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC), é um projeto inovador e dinâmico de educação a distância que atua em três pontos essenciais da formação profissional: conhecimento, capacitação e oportunidades.

Com atualmente, 278 mil usuários cadastrados e mais de 500 mil capacitações em andamento, a plataforma oferece 39 cursos voltados para o desenvolvimento de habilidades necessárias às carreiras de software e serviços de TI.

Segundo levantamento realizado pela unidade de inteligência, estudos e pesquisas da Softex, o déficit de 408 mil profissionais de TI estimado para 2022 pode significar uma perda de receita de R$ 167 bilhões entre 2010 e 2020 para o setor. Outro gargalo significativo da indústria é o domínio precário do inglês, que dificulta o recrutamento. A proposta da plataforma Brasil mais TI é contribuir para mudar esse quadro, despertar a vocação e assim estimular a entrada de novos profissionais em um setor em franco processo de crescimento e considerado estratégico para o Brasil.

A Softex (www.softex.br), entidade gestora do Brasil mais TI, possui seis áreas, sendo uma delas a área de Educação, que tem como objetivo oferecer capacitação e desenvolvimento de profissionais e empresas. Com a finalidade estimular o crescimento do setor tecnológico no Brasil, de forma a integrar a oferta de aprendizagem às necessidades do mercado de trabalho.

As empresas interessadas em participar deste processo licitatório deverão acessar o edital e enviar as propostas até às 17h do dia 05/01/2017.

Empresas que tenham passado pelo programa Start-Up Brasil ou tenham iniciado o processo formal do Certics ou MPS.BR terão pontuação diferenciada.

O edital está publicado no site da Softex, na página de Editais e Chamadas, e pode ser acessado através do link a seguir:

http://www.softex.br/wp-content/uploads/2016/12/edital-072-16.pdf?x15632

