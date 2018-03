Sonho de consumo dos brasileiros inclui cirurgia plástica nas férias

São Paulo, SP--(DINO - 15 dez, 2016) -

A insatisfação com o próprio corpo é o fator primordial que leva mulheres e homens aos consultórios médicos

Inúmeras pessoas programam os meses de dezembro e janeiro para tirar férias, viajar, relaxar, curtir praias e piscinas, já outros preferem aproveitar para cuidar do corpo e investem o 13º. Salário nas tão desejadas cirurgias plásticas.

Embora, a recuperação pós-operatória seja mais cômoda no inverno, os públicos feminino e masculino optam pelo procedimento no verão devido o período de férias, por isso as clínicas e os consultórios médicos ficam lotados.

A Dra. Edith Horibe, cirurgiã plástica, PhD pela Faculdade de Medicina da USP, expoente em Cosmiatria e Envelhecimento bem-sucedido, conta que a melhor época para se operar é aquela a qual permite que o paciente faça o repouso necessário. "Muitos apostam na estratégia de após as festas de fim de ano aproveitar os feriados e as férias, para deixar o corpo em forma recorrendo às cirurgias plásticas", relata a médica, que diz ocorrer nessa época um aumento de 30% na procura por tratamentos estéticos e cirúrgicos.

A médica adverte que, nessa época, os pacientes que vão passar por uma cirurgia plástica devem evitar a ingestão de bebida alcoólica 48 horas antes do procedimento e até sete dias depois da cirurgia. Mas, para se submeter ao bisturi, a mente e o corpo precisam estar preparados.

Entre os procedimentos mais procurados no verão estão a prótese de silicone, lipoaspiração, rinoplastia (nariz) e blefaroplastia (pálpebras). Já cirurgias combinadas ou abdominoplastia, mais extensas, necessitam de maior tempo de recuperação. O Carnaval é um dos incentivos para deixar o corpo bonito, mais modelado.

A procura pela retirada de papadas, correção das sobrancelhas caídas e preenchimentos labiais e faciais também aumentam. "As mulheres, em especial, querem eliminar a gordura localizada, estrias, celulite e realçar os seios", conta a Dra. Edith Horibe.

A cirurgiã plástica recomenda para o Pré e Pós-Operatórios uma alimentação rica em vitamina C, como o espinafre, tomate, brócolis, pimentão e as frutas, por exemplo, laranja, morango, acerola, limão e abacaxi. Ingerir no mínimo dois litros de água por dia e não fumar. O sal deve ser controlado, porque muitos alimentos possuem sódio, responsável pela retenção de líquido, contribuindo para deixar o corpo mais inchado. "Estes alimentos auxiliam na cicatrização, estimulam a produção de colágeno e previnem o envelhecimento precoce e a água ajuda a hidratar o corpo", diz.

Mas, é importante o controle da ansiedade e do apetite, daí ser essencial o acompanhamento de um nutricionista, para que o paciente não coma em excesso e os resultados da cirurgia plástica se mantenham e também para um estilo de vida mais saudável e a autoestima elevada.

A médica explica que o verão não interfere na recuperação, mas requer cuidados especiais, como evitar o sol por 60 dias por causa das equimoses, cicatrizes, manchas, inchaços e vasodilatações, já que o resultado da cirurgia plástica não é imediato, requer um tempo de recuperação chegando a dois meses ou mais, dependendo do caso.

Mas, para otimizar resultados positivos e minimizar problemas na cirurgia plástica seja ela qual for, é preciso que se escolha um bom cirurgião plástico com especialização e pertencente a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Segundo a Dra. Edith Horibe, atualmente os riscos de complicações inerentes à cirurgia ou à anestesia são quase mínimos. "Temos visto uma melhora dos instrumentais cirúrgicos ao longo do tempo que, aliada ao aumento da segurança na anestesia, ao uso de laser nos procedimentos, a uma maior qualidade hospitalar e ao acesso de conhecimento e pesquisas científicas apresentadas em congressos, chegamos a resultados satisfatórios e seguros. "O primeiro passo é procurar um médico credenciado, com referências de outros pacientes que não prometem milagres", enfatiza.

As mulheres e os homens podem começar o ano de 2017 mais bonitos e confiantes, pois quando se está bem exteriormente e interiormente, de corpo e alma, as coisas boas começam a surgir.