Sprint adquire 33 por cento da TIDAL e cria parceria audaciosa

NEW YORK e OVERLAND PARK, Kansas,, 23 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A plataforma global de música e entretenimento TIDAL e a Sprint (NYSE: S) anunciaram hoje uma parceria inédita que em breve dará acesso ilimitado para 45 milhões de clientes da Sprint a conteúdos exclusivos de artistas que não estão disponíveis em nenhum outro lugar.

A TIDAL e seus artistas farão conteúdos exclusivos que só estarão disponíveis para clientes atuais e novos da Sprint.

Como parte da parceria, a Sprint irá adquirir 33% da TIDAL. JAY Z e artista-proprietários continuarão sendo os pioneiros controladores do serviço centrado em artistas da TIDA e a ampliar a relação direta entre artistas e fãs. Esta incrível parceria da Sprint com a TIDAL aumentará o número de usuários de ambas as plataformas, oferecendo acesso exclusivo para clientes que inscritos na TIDAL. Marcelo Claure, diretor-executivo da Sprint também será membro do conselho de diretores da TIDAL.

"A Sprint compartilha nossa visão de revolucionar a indústria criativa para permitir que artistas possam se conectar diretamente com seus fãs e alcançar seu potencial máximo de compartilhamento", disse JAY Z. "Marcelo entendeu logo nosso objetivo e juntos estamos animados em poder oferecer aos 45 milhões de clientes da Sprint uma experiência de entretenimento inigualável".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A TIDAL é uma plataforma global de entretenimento experiencial, construída para fãs por artistas do mundo inteiro. Membros da TIDAL desfrutam de conteúdos incomparáveis e exclusivamente preparados por artistas que os conecta diretamente com seus fãs de várias maneiras. A TIDAL está disponível em mais de 52 países e possui um catálogo com mais de 42,5 milhões de músicas e 140.000 vídeos de alta qualidade.

A inovadora plataforma TIDAL combinada com a premiada e confiável rede de dados ilimitados por melhor preço e recurso de conversa e mensagem da Sprint irá oferecer uma experiência inigualável para os fãs de música.

"Jay enxergou não somente uma oportunidade de negócios, mas cultural e colocou seu coração e sua coragem para transformar a TIDAL uma plataforma de streaming de música de nível internacional e inigualável em termos de qualidade e conteúdo", disse Claure. "A paixão e dedicação que estes artista-proprietários oferecem aos seus fãs permitirá que a Sprint possa oferecer aos seus clientes atuais e novos acesso a conteúdos exclusivos e experiências de entretenimento de uma forma que nenhum outro serviço pode".

Em breve serão anunciadas mais notícias sobre ofertas exclusivas e novas promoções da Sprint e da TIDAL.

A dedicação da Sprint aos seus clientes e artistas é a base desta parceria. Parte deste esforço irá incluir a criação de um fundo de marketing dedicado especificamente aos artistas. O fundo permitirá que artistas possam criar e compartilhar seus trabalhos feitos para seus fãs com os mesmos .

A parceria Sprint-TIDAL acontece logo depois do recente anúncio da TIDAL que informou a disponibilidade gravações com qualidade "Master". Uma grande variedade de conteúdos de marcas e artistas, incluindo o catálogo de música de renome mundial do Warner Music Group, está agora disponível em formato de áudio Master em todos os mercados da TIDAL disponíveis no mundo inteiro.

Sobre a TIDAL

A TIDAL é uma plataforma global de entretenimento experiencial criada para fãs por artistas do mundo inteiro. Os membros da TIDAL têm acesso a um conteúdo selecionado com exclusividade que conecta diretamente os artistas com seus fãs de várias formas. O serviço oferece música de qualidade, com som de CD e alta fidelidade, vídeos de alta resolução e a oportunidade de descobrir novos artistas por meio do TIDAL Rising e experiências únicas por meio do TIDAL X. A TIDAL está disponível em mais de 52 países e possui um catálogo com mais de 42,5 milhões de músicas e 140.000 vídeos de alta qualidade. Para obter mais informações, acesse www.tidal.com.

Siga a TIDAL: http://facebook.com/tidal, http://twitter.com/tidalhifi e https://instagram.com/tidal/

Sobre a Sprint

A Sprint (NYSE: S) é uma companhia de serviços de comunicação que cria mais e melhores maneiras de conectar seus clientes às coisas que são mais importantes para eles. A Sprint serviu 60,2 milhões de conexões até setembro de 2015 e é amplamente conhecida por desenvolver, construir e implementar tecnologias inovadoras, incluindo o primeiro serviço 4G sem fio de uma operadora nacional nos Estados Unidos; principais marcas sem contrato, incluindo Virgin Mobile USA, Boost Mobile e Assurance Wireless; recursos instantâneos de pressione-para-falar (push-to-talk) nacionais e internacionais e uma rede de internet global de nível Tier 1. A Sprint foi nomeada para o Índice de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI ? Dow Jones Sustainability Index) da América do Norte nos últimos cinco anos. Visite e saiba mais informações sobre a Sprint: www.sprint.com, www.facebook.com/sprint e www.twitter.com/sprint.

Aviso sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" em conformidade com as leis de valores mobiliários. As declarações desse comunicado de imprensa expressam opiniões e expectativas atuais da Sprint Corporation, bem como outras declarações sobre a parceria com a TIDAL que não são fatos históricos, mas declarações prospectivas, que incluem declarações sobre o crescimento futuro da signatária e do fundo de marketing. Declarações prospectivas são estimativas e projeções que refletem a opinião da diretoria com base nas informações disponíveis atualmente e envolvem vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam significativamente diferentes dos sugeridos nas declarações prospectivas. Todas as informações contidas nesse comunicado de imprensa são de 17 de janeiro de 2017. A Sprint Corporation não tem intenção e nem se compromete a atualizar estas informações para que reflitam circunstâncias ou eventos futuros. Informações sobre determinados fatores potenciais que podem afetar nossos negócios e resultados financeiros e causar resultados reais significativamente diferentes daqueles expressos ou implícitos em quaisquer declarações prospectivas são incluídos periodicamente em nossos registros feitos junto à Comissão de Valores Mobiliários na parte 1, item 1A "Fatores de Risco" em nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de março de 2016.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/459862/Tidal_Logo.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/459846/Sprint_Logo.jpg

FONTE TIDAL; Sprint