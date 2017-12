Startup catarinense de gestão de micro e pequeno varejo lança aplicativo exclusivo para vendas

"Todo o nosso time se dedicou bastante na confecção do aplicativo, tendo em vista os benefícios que conseguimos oferecer aos nossos clientes com a efetivação de vendas à distância. Entendemos a rotina atribulada do micro e pequeno lojista e, por isso, queremos garantir mais praticidade e segurança para evolução do negócio. Para tanto, uma ferramenta como o app Hiper Vendas se torna essencial na rotina desse varejista", explica o CEO da Hiper, Tiago Vailati.

O aplicativo do Hiper é ideal para o vendedor que se movimenta, seja dentro ou fora da loja. Além de viabilizar pedidos on e off-line, permite a consulta de produtos e estoque, a consulta e o cadastro de clientes, o cadastro de pedidos e orçamentos e a seleção por filial da loja. E, para realizar o faturamento de vendas com emissão de NFC-e (incluindo o modo contingência) e SAT, é só utilizar o aplicativo "Hiper Frente de Caixa".

Vale ressaltar que a questão tecnológica já se tornou realidade nessa camada do varejo. Segundo pesquisa do Sebrae, apresentada em agosto de 2016 e realizada em parceria com o E-Commerce Brasil, 90% das vendas feitas pela web provêm de micro e pequenos lojistas. Conforme Afif Domingos, presidente da entidade, trata-se de uma alternativa de baixo custo para identificar e acessar os clientes estratégicos, uma vez que os recursos existentes de redes sociais, a exemplo de Facebook e Instagram, possibilitam a exposição dirigida da marca.

Sobre a Hiper

A Hiper ( www.sistemahiper.com.br) é uma startup catarinense que oferece uma plataforma de gestão de ponto de vendas de alta produtividade e fácil manuseio para micro e pequenos lojistas. Atende segmentos variados de varejo, tais como lojas, conveniências, oficinas, distribuidores e atacadistas, autopeças, supermercados, entre outros. Seu sistema beneficia os usuários com efetivação de vendas e controle de estoque; Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e cupom fiscal eletrônico via impressora fiscal (ECF), NFC-e e SAT Fiscal, a depender da cada legislação local; clientes e fornecedores; contas a pagar e a receber; SPED-Fiscal e contribuições; e ordens de serviço. Pode ser acessado por intermédio de smartphone, tablet ou computador e, para contratá-lo, é preciso uma assinatura mensal via site, além de também contar com uma rede de revendedores autorizados.

