Startup de Campinas/SP lança sistema de site grátis para igrejas

Campinas, SP--(DINO - 15 dez, 2016) - Visando simplificar a comunicação entre as igrejas e os seus membros, a startup de Campinas/SP GESTÃOSUPER, especializada em sistema para gestão de igrejas, acaba de lançar um sistema que permite a criação de um site gratuito para igrejas.

O sistema permite a criação de um site com compartilhamento de agenda, mapa de localização, formulário de contato e a página do Facebook da igreja.

De acordo com Luan Azevedo, especialista em gestão de igrejas do GESTÃOSUPER, os pastores e outros líderes das igrejas encontram muita dificuldade na hora de encontrar ferramentas que facilitem o trabalho de gestão da igreja e comunicação com os membros.

"A ideia é oferecer uma ferramenta que facilite tanto o trabalho dos líderes da igreja quanto a vida dos membros. Com um site que já vem integrado ao sistema de gestão o pastor pode compartilhar informações, como data de eventos, com muito mais facilidade." explica Luan.

Além do site, que é grátis, o GESTÃOSUPER oferece mediante assinatura mensal um sistema para gestão de igreja online. O sistema conta com funcionalidades como cadastro de membros, gestão financeira e organização de eventos. Os líderes da igreja podem acessar o GESTÃOSUPER tanto pelo sistema online quanto pelo aplicativo, que permite cadastrar membros e gerenciar agenda na tela do smartphone.

Vale ressaltar que apesar do site ser parte do sistema de gestão de igrejas, a igreja não precisa contratar o sistema para ter acesso ao site. Basta criar uma conta no http://app.gestaosuper.com.br, preencher as informações básicas da igreja, como endereço e descrição e ativar o site.

Website: http://www.gestaosuper.com.br