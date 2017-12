Startup de Educação promete ajudar pais a escolher a melhor escola para seus filhos ( DINO - 24 jan, 2017) - Como escolher a escola certa? Quando Juliano Souza foi buscar a primeira escola para seu filho, ele se sentiu perdido. Daí percebeu a importância de conversar com outros pais sobre as escolas e sobre os modelos de educação disponíveis. O resultado dessa busca foi a criação do site MelhorEscola.Net ( www.melhorescola.net) com o objetivo de proporcionar aos usuários do site cada vez mais opiniões de pais e alunos sobre as escolas.