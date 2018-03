Startup de turismo lança campanha inédita com até 6 milhões de milhas aéreas em desconto

Belo Horizonte (MG)--(DINO - 20 dez, 2016) - No próximo dia 6 de janeiro, Dia Mundial das Milhas, a MaxMilhas (www.maxmilhas.com.br), maior plataforma de emissão de passagens com milhas do Brasil, completará quatro anos e distribuirá até seis milhões de milhas aéreas em desconto em seu site para compra de passagens. Para oferecer esse desconto exclusivo, a empresa acaba de lançar uma campanha, que pode ser acessada pelo hotsite www.diamundialdasmilhas.com.br, na qual a participação do público é essencial.

Esse hotsite consiste em um contador, apelidado de "milhômetro", que mostrará quantas pessoas estão interessadas em participar da ação. Cada um representará uma quantidade específica de milhas, de modo que sejam desbloqueados níveis diferentes de desconto, simulando um game, que totalizará um desconto final a ser oferecido em 6 de janeiro. Quanto mais pessoas se engajarem na campanha, maior o benefício oferecido.

"Com essa promoção exclusiva em comemoração ao Dia Mundial das Milhas, queremos fazer com que ainda mais gente possa viajar de avião, a partir de preços acessíveis. Sabemos do potencial de mercado no Brasil e queremos contribuir para ampliar essa experiência única. Afinal, nascemos com esse propósito e crescemos a cada dia em função dessa demanda que existe, tanto para quem deseja adquirir passagens, com até 80% de desconto, quanto para aqueles que querem vender suas milhas em nossa plataforma", explica o sócio-fundador, Max Oliveira.

Segundo o último relatório divulgado pelo Banco Central, em 2014, os brasileiros deixaram de resgatar 53,4 bilhões dos pontos gerados nos programas de relacionamento dos cartões de crédito, o equivalente a 24% da pontuação obtida nesse mesmo ano. Ao se considerar as milhas acumuladas nos programas de fidelidade das companhias aéreas, cerca de 20 bilhões de milhas ainda acabam expirando todos os anos.

Sobre a MaxMilhas

Consiste em uma plataforma que conecta pessoas que desejam comprar passagens aéreas mais econômicas com pessoas que desejam vender suas milhas, possibilitando descontos de até 80% em passagens e garantindo segurança e transparência em todas as operações. Para auxiliar na compra desses bilhetes, a plataforma tem seu próprio sistema de busca de voos, permitindo a comparação entre valores disponibilizados pelas companhias aéreas e aqueles encontrados por milhas no portal.

Em 2013, a MaxMilhas foi vencedora do prêmio Info Start 2013, categoria 16 bits e, em 2014, juntou-se ao Programa Start-Up Brasil ? iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com gestão da Softex para apoiar startups com alto potencial ? se destacando como empresa de maior crescimento dento do programa. Além disso, foi selecionada para participar do programa de aceleração da 21212 Digital Accelerator, fator fundamental para alavancar sua visão de negócio e aprimorar o desenvolvimento dos empreendedores. Em 2015, foi nomeada entre as 15 empresas mais inovadoras do ano pela exame.com. Em dezembro deste ano, a MaxMilhas foi reconhecida pelo prêmio Experiência do Consumidor na categoria Cliente Promotor, promovido pela TrackSale.

