Startup mineira cria plataforma de divulgação de ofertas

Belo Horizonte - MG--(DINO - 04 jan, 2017) - A partir de fevereiro, consumidores mineiros terão um novo aliado na hora de reduzir os custos com as compras em supermercados, lojas e farmácias. Por meio da plataforma InstaOfertas, os consumidores receberão na palma da mão ofertas exclusivas disponíveis por bairro ou região. O usuário ainda poderá cadastrar os principais produtos de interesse e encontrar os melhores preços e promoções antes mesmo de sair de casa. Garantia de economia financeira e no tempo gasto com as compras.

A ideia é de dois jovens empreendedores mineiros, o engenheiro Eduardo Sampaio e o administrador Gabriel Fernandes, que enxergaram um gargalo no mercado e aproveitaram a oportunidade para construir um negócio juntos. "O consumidor brasileiro está cada dia mais atento às ofertas relacionadas aos produtos que compra e esse interesse aumenta ainda mais em tempos de crise", conta Eduardo.

Com o crescimento do acesso da população a smartphones e a conexão constante com a internet, surge na economia um espaço para desenvolver novos hábitos junto ao consumidor moderno. Para atender às necessidades desses compradores, o varejo precisa se adaptar e prover novas formas de atingir os consumidores. Nesse sentido, o InstaOfertas traz uma solução dinâmica e diferente do que os varejistas utilizam atualmente. "O folheto de ofertas distribuído na rua gera custos e tem um baixo retorno, pois é entregue para qualquer pessoa. Uma solução digital possibilita um maior retorno ao varejista por focar exatamente no nicho de consumidores de cada produto e região", explica.

A solução estará disponível incialmente na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), e a previsão é expandir por todo o país até o fim do próximo ano. Enquanto a novidade não vai ao ar, os consumidores interessados já podem fazer o pré-cadastro no site www.instaofertas.com.br.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Website: http://www.instaofertas.com.br