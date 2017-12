Startup mineira de educação a distância é selecionada para participar do Startup Chile

Belo Horizonte, MG--(DINO - 16 jan, 2017) - A startup mineira Learncafe.com foi uma das selecionadas para participar do programa de aceleração do governo chileno, o Startup Chile.

O Learncafe é um portal de ensino a distância especializado em cursos livres. A startup oferece aos seus usuários um ambiente completo para o aprendizado. Com mais de 4.200 cursos, em inúmeras áreas de conhecimento, totalizando mais de 300.000 horas aulas, o Learncafe certifica os alunos que concluíram os cursos com sucesso, além de oferecer aos autores dos cursos todo o suporte necessário para criação e divulgação de conteúdo.

Com o pensamento de "Nunca pare de aprender", a Startup foi uma das 94 selecionadas -entre quase duas mil- para o programa Startup Chile, sediado na cidade de Santiago. O programa, criado pelo governo chileno, impulsiona startups com potencial de crescimento, através de investimentos, mentorias e networking. O objetivo do programa é oferecer a essas empresas um espaço de inovação e empreendedorismo, além de ajudá-las a se posicionarem no mercado sul-americano.

Para José de Menezes, fundador do Learncafe, ser selecionado para o programa foi a confirmação do bom trabalho: "para nós, estarmos presentes na lista de 94 empresas selecionadas foi a confirmação de nosso trabalho. É a certeza de que estamos atuando na propagação do conhecimento em um mercado que ainda tem muito a crescer.

A Startup também acredita nessa oportunidade para atingir novos mercados: "com o Startup Chile, esperamos consolidar nosso posicionamento no mercado brasileiro e iniciar nossa expansão para países de língua espanhola a partir de uma base de operações montada em Santiago", ressalta José.

Embarcando para Santiago este ano, o Learncafe espera aproveitar a oportunidade para ingressar no mercado internacional, sempre oferecendo conteúdo de qualidade para os alunos e uma completa estrutura.

