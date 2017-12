Startup pernambucana de tecnologia foca na internacionalização, abre escritório na Europa e fecha parceria com empresa africana

"Como estamos em constante reunião com as duas empresas, decidimos levar nossas operações ao país. Além disso, também temos conversando com a polícia de Madri que se interessou pelo nosso software de segurança", comenta Everton Cruz, sócio-fundador da Mooh Tech.

Dando continuidade à internacionalização, a Mooh Tech também fechou parceria com a Afrostar, escritório de investimento e representação africano que será responsável por negociar o aplicativo Sempre Alerta em alguns países do continente como África do Sul, Angola, Cabo Verde e Nigéria.

"Com estes novos negócios fora do Brasil, a Mooh Tech pretende crescer 150% em 2017. O investimento para a abertura da unidade espanhola é de US$ 1 milhão", pondera Cruz.

Everton Cruz ainda comenta que há projetos de expansão para Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru.

Sobre a Mooh Tech

Com sede no Recife (PE), é uma empresa voltada ao ramo de desenvolvimento de tecnologia e softwares e o seu primeiro produto traz um novo conceito de segurança para as chamadas "Cidades Inteligentes", lugares onde a prefeitura, em parceria com a população e a polícia, mantém redes integradas de comunicação, de modo a agilizar os processos e garantir uma maior segurança.

Website: http://www.moohtech.com/