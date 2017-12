Startup quer acabar com filas e esperas no atendimento

O robô é capaz de responder o seu cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. A premissa é inovar o atendimento com um sistema que se destaca por não precisar de interação contínua de um agente para fazer o atendimento, pela capacidade de aprendizado através da sua base de dados, rápidas respostas e a possibilidade do robô responder as mensagens do Facebook.

A BrainyTalk está levando essa tecnologia para várias empresas, desde e-commerce, empresas que possuem um setor de suporte até microempresas que possuem uma presença digital e buscam melhorar o atendimento ao cliente.

Dentre algumas características da ferramenta, a que mais se destaca é a inteligência artificial capaz tanto de realizar um autoatendimento, sem a intervenção de uma atendente, quanto de sugerir ao atendente como resolver o problema que o cliente está relatando, com base no que foi inserido na base de conhecimento, durante o chat ao vivo.

De forma simplificada, a Inteligência Artificial se baseia no conhecimento gravado na ferramenta, em forma de pergunta e resposta. Quando o usuário pergunta algo, ela analisa palavra por palavra, incluindo suas variantes relacionadas a pergunta, realiza a pesquisa na base e retorna com as possíveis respostas ao usuário. Caso o conhecimento requerido para resolver uma pergunta não seja encontrado, o mesmo é gravado e um responsável é avisado, assim, o atendente pode adicionar o conhecimento necessário na base de dados, aumentando sua eficácia e conhecimento, diminuindo o tempo de atendimentos futuros e otimizando a qualidade do atendimento da empresa.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na prática, o uso correto da ferramenta acaba facilitando e tornando o suporte mais ágil, diminuindo custos, melhorando a experiência do usuário e, consequentemente, melhorando a rentabilidade da empresa. A plataforma BrainyTalk traz várias funcionalidades que geram ainda mais valor no atendimento ao cliente de qualquer empresa e que juntas fazem do atendimento um diferencial competitivo, como por exemplo o chat online e a integração com redes sociais que padronizam a qualidade e concentram todo o atendimento em um só lugar.

Portanto, se você está com problemas no seu atendimento, agora, você pode contar com toda a inovação e tecnologia que a ferramenta da BrainyTalk disponibiliza, seja qual for a sua necessidade, a plataforma é extremamente adaptável para o seu negócio. A Startup ainda oferece um plano gratuito ( https://brainytalk.com/planos), basta apenas cadastrar-se ( https://web.brainytalk.com/Account/Register) para usar.

Website: https://brainytalk.com/