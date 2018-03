Startup transforma agências de viagem em corretoras de câmbio

São Paulo--(DINO - 20 dez, 2016) - Cada vez mais as agências de viagem precisam se destacar em meio à concorrência física ou digital. Para se diferenciar e facilitar a compra de moeda pelo melhor preço, essas empresas já podem convidar os seus clientes a utilizarem a Bidollar . O marketplace de câmbio agora é multimoedas e, por meio de inteligência artificial, ajuda o viajante a comparar e comprar online em apenas alguns minutos.

Com a nova parceria, o agente de viagem envia por e-mail o convite com um código promocional para acessar a Bidollar. Na primeira transação, o cliente ganha um desconto. Todo o processo é online: comparação em tempo real das cotações nas principais casas de câmbio do país, aquisição, acompanhamento do pedido e entrega em um dia útil. O viajante ainda tem a praticidade de pesquisar e comprar via chat do Facebook ou Telegram. Basta enviar uma mensagem e o chatbot responde automaticamente com a melhor cotação e como proceder.

Ao longo da transação dá para poupar, em média, 20% do valor final ao adquirir dólar, por exemplo. "Alguns clientes economizaram mais de R$ 750. Além disso, não temos a taxa de balcão, oferecemos gráficos para comprar no melhor momento do mercado e ainda agilizamos o processo", esclarece Kenzo Tominaga, fundador da Bidollar.

A principal vantagem para as empresas de turismo, além da comissão recebida, é fidelizar clientes e poder acompanhar tudo de perto. "Os agentes não perdem tempo e focam no negócio principal, com a tranquilidade de garantir a melhor cotação para o cliente e reforçar a confiança nos serviços prestados", afirma Tominaga. Se antes o dólar americano era a especialidade da plataforma, a empresa atendeu aos pedidos e expandiu os serviços para dólar canadense, dólar australiano, libra e euro. Até o fim do ano, a Bidollar quer ser parceira de mais de 300 agências, chegando a mil em 2017.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre a Bidollar

Plataforma gratuita para cotação e compra de moedas pela internet, lançada em março de 2016. Além de intermediar a compra, o sistema é responsável pela autenticação do pagamento e a intermediação do recebimento. Também é possível fazer compras pelo chat do Facebook ou pelo app Telegram, com ajuda de um sistema de inteligência artificial. Em novembro, lança plataforma para agências de turismo.