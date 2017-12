Stella Artois convoca parceiros para se unirem na luta para acabar com a crise global da água com Matt Damon e Gary White no Fórum Econômico Mundial

DAVOS, Suíça, 17 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Hoje, no Fórum Econômico Mundial (WEF - World Economic Forum), a Stella Artois e a Water.org convocaram os líderes internacionais de negócios, corporações, imprensa e consumidores para se unirem à missão de ajudar a acabar com a crise global da água. Durante o evento, a Stella Artois deu início ao seu próprio esforço com uma extensão de vários anos da campanha "Compre uma bebida para uma garota (Buy a Lady a Drink)" com a Water.org, co-fundada por Matt Damon e Gary White. Através dessa parceria, eles têm por objetivo ajudar a fornecer para 3,5 milhões de pessoas, acesso sustentável à água potável até 2020.

"Acreditamos que a água tem o poder de libertar o potencial das comunidades em todo o mundo", disse Ricardo Tadeu, Presidente da Zona África da AB InBev. "É por isso que a Stella Artois tem essa paixão e está comprometida em ajudar a Water.org a acabar com a crise global da água, mas não podemos fazer isso sozinhos. Estamos convocando consumidores e líderes de negócios para se unirem a nós e tomarem iniciativas para ajudar a acabar com a crise global da água".

Uma entre 10 pessoas no mundo em desenvolvimento não tem acesso à água potável. Este problema afeta desproporcionadamente mulheres e crianças, que passam milhões de horas por dia recolhendo água em vez de trabalhar, cuidar da família ou ir à escola.

"Tenho quatro filhas e é muito difícil imaginá-las tendo que andar durante horas todos os dias para obter água potável, como acontece com tantas mulheres ao redor do mundo", disse Matt Damon, co-fundador da Water.org. "Queremos acabar com essas jornadas. Através da nossa parceria com a Stella Artois e da campanha lançada no Fórum Econômico Mundial, estamos convidando consumidores de todo o mundo para nos ajudar a fazer isso".

A parceria entre a Stella Artois e a Water.org contribui com a Iniciativa Global da Água do Fórum Econômico Mundial de 2017. Ela também apoia o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável #6 das Nações Unidas, o qual tem por objetivo assegurar acesso à água potável e acessível para todos até 2030 e que é impulsionado pela convicção de que um problema dessa magnitude pode somente ser resolvido através da colaboração.

"É desnecessário e inaceitável que a cada 90 segundos uma criança morra de uma doença relacionada com a água", disse Gary White, CEO e co-fundador da Water.org. "Precisamos de parceiros e recursos investidos ? tanto humanos quanto financeiros ? para ajudar a acabar com a crise global da água".

Desde que lançamos a campanha "Compre uma bebida para uma garota" há dois anos, a Stella Artois tem ajudado a Water.org a fornecer a mais de 800.000 pessoas no mundo em desenvolvimento, acesso a cinco anos de água potável, através da venda de mais de 225.000 Cálices de Edição Limitada e através da doação direta de mais de US$ 3 milhões para a Water.org. Este ano, o alcance e a escala da campanha serão amplamente expandidos através do aumento nos investimentos e da adição de novos países participando do programa (tais como Brasil, Canadá, Chile e Uruguai), bem como novos pontos de contato com consumidores -- incluindo estabelecimentos tradicionais de varejo, bares e restaurantes, onde os consumidores já interagem com a marca Stella Artois. Adicionalmente, as parcerias têm por objetivo desafiar outras companhias globais a se unirem à causa, demonstrando que ajudar o mundo também pode ser um bom negócio.

Para demonstrar o impacto desse programa, a Stella Artois e a Water.org estão exibindo um filme digital de curta metragem nas reuniões em Davos, o qual apresenta Elizabeth, uma jovem mãe do norte de Kapuonja, no Quênia, que ganhou acesso à água potável através de um novo programa comunitário implementado pela Water.org e sua parceira local KWAHO. O filme conta a comovente história de como o acesso à água potável libertou Elizabeth de ter que andar durante horas todos os dias para recolher água para sua família, permitindo que ela utilize seus talentos naturais e trabalhe como costureira para sua comunidade.

Cálices exclusivos, de edição limitada, criados por artistas locais do Cambodja, Brasil e Uganda

Os consumidores podem se envolver e ajudar a acabar com a crise global da água através da compra da nova Edição Limitada de Cálices Stella Artois. Para cada Cálice vendido, a Stella Artois ajudará a Water.org a fornecer cinco anos de água potável para uma pessoa no mundo em desenvolvimento. Até a data, mais de 225.000 Cálices de Edição Limitada foram vendidos através do programa "Compre uma bebida para uma garota".

Os Cálices deste ano apresentam criações exclusivas de três artistas influentes ? Lisa Mam do Cambodja, Fernando Chamarelli do Brasil e Eria Nsubuga de Uganda. Cada criação reflete a experiência do artista e sua interpretação artística da crise global da água em seu próprio país e representa um dos países onde a Water.org fornece apoio.

Novidade para 2017: a campanha também introduz dois novos mecanismos de doação, aumentando ainda mais o alcance e a escala do programa. Para cada embalagem de 6 ou 12 garrafas de Stella Artois vendida em lojas de varejo selecionadas (nos Estados Unidos e no Reino Unido), a Stella Artois ajudará a Water.org a fornecer 6 ou 12 meses de água potável para uma pessoa no mundo em desenvolvimento. Para cada caneca ou garrafa de cerveja vendida em bares e restaurantes selecionados (nos Estados Unidos e no Reino Unido), a Stella Artois ajudará a Water.org a fornecer um mês de água potável para uma pessoa no mundo em desenvolvimento.

Sobre a Stella Artois

A Stella Artois® faz parte da cervejaria belga tradicional datada de 1366. Ela é a cerveja belga número 1 no mundo e está presente em 95 países. A Stella Artois é uma cerveja pilsner clara, filtrada pelo fundo. Ela sacia a sede com sabor maltado e final intenso, proporcionando sabor completo e um ligeiro amargor. Stella Artois é melhor saboreada quando servida entre 3 e 5 graus Celsius e deve ser servida no exclusivo Cálice Stella Artois, seguindo o Ritual para Servir de 9 Passos, para garantir uma experiência perfeita desta cerveja padrão ouro. Visite o endereço www.stellaartois.com para mais informações.

Sobre a Water.org

Há mais de 20 anos, a Water.org está na vanguarda do desenvolvimento e fornecimento de soluções para a crise global da água. Fundada por Gary White e Matt Damon, a Water.org é a pioneira em iniciativas inovadoras, voltadas para as comunidades e baseadas no mercado para assegurar que todas as pessoas tenham acesso à água potável e ao saneamento --dando esperança para as mulheres, saúde para as crianças e futuro para as comunidades. Até a data, a Water.org já transformou de forma positiva as vidas de mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo, assegurando uma vida melhor para gerações futuras. Saiba mais nos endereços www.water.org | www.waterequity.org | www.facebook.com/water.

