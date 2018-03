Stratecast identifica a crescente importância do catálogo de produtos e serviços em redes híbridas

TORONTO, Canadá--(BUSINESS WIRE-DINO - 21 dez, 2016) -

Em um relatório recente, Perspectivas e Insights para Executivos, a Stratecast Frost & Sullivan reconheceu a necessidade de um catálogo mais centralizado e interconectado de produtos e serviços para apoiar prestadores de serviços ágeis que colocam em funcionamento redes físicas, virtuais e híbridas.

O relatório descreve a interdependência entre as operadoras e fornecedores de software à medida que eles enfrentam a transformação digital. É essencial que os CSPs aprimorem e automatizem os processos e sistemas que criam, vendem e entregam os seus crescentes portfólios de produtos cada vez mais complexos.

"O catálogo de produtos e serviços está impulsionando o que é, indiscutivelmente, o processo de CSP mais importante de hoje: a criação e integração de serviços inovadores que lidam com vários mercados verticais, se beneficiam das redes de última geração, incorporam os recursos de parceiros e motivam o crescimento das receitas", disse Tim McElligott, analista de consultoria sênior, divisão de Estratégias Competitivas Globais de Operações, Instrumentação, Análise de Dados e Monetização na Stratecast. "Dar preferência ao catálogo com base no OSS em relação a outros catálogos na pilha MANO ou em ambientes de parcerias, ajudará os CSPs a posicionar rapidamente os serviços novos e existentes nas mãos dos clientes."

Tim Spencer, presidente e diretor executivo da Sigma Systems, observou que: "A arquitetura de produtos da Sigma está inteiramente concentrada em proporcionar uma visão de operações motivadas por catálogos. Trabalhamos em estreita parceria com CSPs como a Orange e Vodafone, para ajudá-los a competir e ter sucesso neste ambiente digital que muda rapidamente".

Para saber mais e ler este relatório, clique aqui. Sobre a Sigma Systems

Sigma Systems é o caminho mais rápido para a criação, venda e entrega de produtos e serviços digitais. O portfólio da empresa abrange o catálogo de produtos e serviços de toda a empresa, a configuração da cotação de preços, o gerenciamento de pedidos, o fornecimento de serviços e o gerenciamento de dispositivos, tudo podendo ser implantado na nuvem ou no local. O software da Sigma permite a inovação de produtos e a agilidade nos negócios em grandes provedores de serviços de comunicação, mídia e alta tecnologia no mundo inteiro.

