SuperSession de Inovação Global Reúne Nomes de Ponta nos Negócios para Destacar Desafios e Oportunidades para Pequenas e Grandes Empresas

(BUSINESS WIRE-DINO - 30 dez, 2016) -

Consumer Technology Association (CTA):

O QUE: Desde novas empresas inovadoras até multinacionais de primeira linha, empresas de todos os portes enfrentam desafios similares em atrair talentos, lançar novos produtos e serviços, construir uma base de consumidores e abordar a regulamentação governamental. Saiba dos principais diretores executivos como as empresas podem tratar estes assuntos e alavancar seus ativos ao formar marcas que movem mercados globais na SuperSession Oportunidades para Economia Global de Inovação na CES® 2017. A CES 2017, de propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)?, é o evento de negócios de alto nível com liderança mundial, que reúne líderes de quase toda a indústria global, refletindo e conduzindo a inovação de tecnologia. QUANDO: 6 de janeiro de 2017, sexta, 13-14 h ONDE: LVCC, North Hall, N257 DETALHES: Apresentador Alan Murray, Diretor de Conteúdo da Time Inc. Orador Mark Fields, Presidente e Diretor da Ford Motor Co. Orador Brian Krzanich, Diretor Executivo da Intel Corp. Orador Mike McNamara, Diretor Executivo da Flex

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nota aos Editores:O nome oficial do evento global de tecnologia é "CES®."Não utilize "Consumer Electronics Show" ou "International CES" para se referir ao evento.

Observe as medidas atualizadas de segurança da CES em CES.tech, incluindo pontos de verificação de bagagem, restrições de bagagem e exceções e locais de retirada de crachás para CES 2017.

Sobre a CES:

A CES é o local de encontro do mundo para todos os que prosperam em negócios de tecnologias do consumidor. Tem servido como campo de provas para inovadores e tecnologias avançadas durante 50 anos - a etapa global onde inovações da próxima geração são introduzidas no mercado. Como o maior evento prático de sua classe, a CES apresenta todos os aspectos da indústria. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)TM, atrais líderes de negócios e pensadores pioneiros de todo o mundo. Confira os destaques de vídeos da CES. Siga a CES online em CES.tech e nas redes sociais.

Sobre a Consumer Technology Association:

Consumer Technology Association (CTA)TM é a associação comercial que representa o setor de tecnologias de consumo de USD 287 bilhões. Mais de 2200 empresas ? 80% são pequenas empresas e startups; outras estão entre as marcas mais conhecidas do mundo ? desfrutam dos benefícios de serem associadas à CTA, que incluem a defesa de políticas, pesquisa de mercado, educação técnica, promoção industrial, desenvolvimento de normas, fomento de negócios e relações estratégicas. A Consumer Technology Association também possui e produz a CES® ? o local de reunião mundial de todos os que prosperam nos negócios de tecnologias de consumo. Os lucros da CES são reinvestidos em serviços para o setor da CTA.

PRÓXIMOS EVENTOS

CES Unveiled Las Vegas 3 de janeiro, Las Vegas, NV

3 de janeiro, Las Vegas, NV CES 2017 ? Inscrição 5 a 8 janeiro, Las Vegas, NV

5 a 8 janeiro, Las Vegas, NV Winter Break 9 a 12 de março, Snowmass, CO

9 a 12 de março, Snowmass, CO Digital Patriots Dinner 4 de abril, Galeria Nacional de Fotografia, Washington, DC

4 de abril, Galeria Nacional de Fotografia, Washington, DC CES on the Hill 5 de abril, Washington, DC

5 de abril, Washington, DC CES Asia 2017 7 a 9 de junho, Xangai, China

7 a 9 de junho, Xangai, China CEO Summit 21 a 24 de junho, Amalfi Coast, Italy

21 a 24 de junho, Amalfi Coast, Italy Innovate! and Celebrate 9 a 11 de outubro, San Francisco, CA

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161230005324/pt/ Contato: Consumer Technology Association (CTA) Allison Fried, 703-907-7603 afried@CTA.tech www.CTA.tech ou Sarah Brown, 703-907-4326 sbrown@CTA.tech

www.CES.tech Fonte: BUSINESS WIRE