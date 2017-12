Taboola se fortalece em personalização com a aquisição da Commerce Sciences

NOVA YORK e TEL AVIV, Israel--(BUSINESS WIRE-DINO - 05 jan, 2017) -

A Taboola, principal plataforma mundial de descoberta de conteúdo, anunciou hoje a aquisição da Commerce Sciences, pioneira em personalização e otimização de sites.

Esta aquisição promove a estratégia de personalização da Taboola, uma vez que os editores precisam ser cada vez mais hábeis no que diz respeito ao conteúdo e às experiências fornecidas a cada consumidor. As pessoas exibem uma série de comportamentos e interesses nos sites que depende de fatores situacionais, como hora do dia, tipo de dispositivo, local, fonte de referência entre outros. Em vez de agrupá-los unicamente com base na demografia, a tecnologia de personalização da Commerce Sciences é capaz de analisar as características implícitas de cada visitante, dado o tempo e o contexto específicos, o que significa que a mesma pessoa pode estar mais inclinada a interagir com diferentes experiências no site ao longo do dia. Tanto a Taboola quanto a Commerce Sciences desenvolveram poderosos produtos de personalização e a combinação destes proporcionará uma melhor oferta de personalização para os editores.

"Este é um momento importante para entender o valor dos dados e da experiência do usuário, já que a rede está muito mais fragmentada. A noção de personalização baseada na demografia do usuário é a velha escola. Ela está evoluindo para o contexto em que os usuários estão consumindo os sites. Todos nós temos várias "personas", uma vez que transitamos entre redes sociais, pesquisas, celulares e muito mais. Imagine se cada site tem uma versão adaptada a cada uma dessas "personas"", explicou Adam Singolda, CEO e fundador da Taboola. "Estou muito animado para trabalhar com Aviv, Eyal e a talentosa equipe da Commerce Sciences, que passou cinco anos focada neste complexo desafio de personalização. Acredito que, juntos, temos o caminho livre para desvendar o potencial de um "site exclusivo" [no original, web of one], adaptado a cada um de nós com base no contexto em que consumimos o conteúdo.

"Fundamos a Commerce Sciences com a missão de revolucionar a experiência on-line, permitindo que os sites se envolvam com cada visitante de uma maneira verdadeiramente personalizada e resultando em uma melhoria drástica da experiência no site e maior geração de receita", afirmou Aviv Revach, CEO e fundador da Commerce Sciences. "Há uma sinergia natural com a Taboola e estamos ansiosos para oferecer experiências 1-a-1 em grande escala aos editores."

"Após anos liderando o desenvolvimento tecnológico na otimização de sites, esta é uma grande chance para aproveitar os conjuntos de dados massivos da Taboola no que se refere à personalização com laser. Isso pode ser uma verdadeira mudança de jogo para os editores", acrescentou Eyal Brosh, CTO e fundador da Commerce Sciences.

O negócio foi fechado em 1º de janeiro de 2017. Os funcionários da Commerce Sciences vão se juntar aos escritórios da Taboola em Tel Aviv.

A Commerce Sciences foi fundada em 2012 por Aviv Revach e Eyal Brosh ? ex-alunos da Inteligência Israelense ?, bem como por um terceiro cofundador, Omri Yacubovich. A empresa é apoiada pela Genesis Partners, Innovation Endeavors, KGC Capital e por outros investidores de valor agregado.

Sobre a Taboola

A Taboola é a principal plataforma de descoberta, prestando serviços a mais de 360 bilhões de recomendações editoriais e de vídeo para mais de 1 bilhão de visitantes únicos por mês em alguns dos sites de editores mais inovadores da internet, entre os quais USA TODAY, Huffington Post, MSN, Business Insider, Chicago Tribune e The Weather Channel. Com sede na cidade de Nova York, a Taboola também tem escritórios em Los Angeles, Londres, Tel Aviv, Nova Deli, Bangkok, São Paulo e Tóquio. Editores, comerciantes e agências aproveitam os serviços da Taboola para reter usuários em seus sites, gerar receita com o tráfego de acesso e distribuir conteúdo para atrair um público de alta qualidade. Saiba mais em www.taboola.com e siga @taboola no Twitter.

