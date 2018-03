TecleTaxi é a nova aposta das empresas para controlar e reduzir gastos com transporte

São Paulo, SP--(DINO - 29 dez, 2016) - Em meio a uma movimentação que busca reter gastos e otimizar o tempo, chega ao mercado corporativo o aplicativo TecleTaxi, uma solução eficiente para colaborar com a economia das empresas. Com um sistema exclusivo, ele oferece às companhias a possibilidade da eliminação de adiantamentos, recibos, boletos, aumentando o controle sobre valores e tempo gastos na locomoção dos colaboradores e diminuindo os riscos de fraudes internas.

Além do app, o TecleTaxi Corporativo traz um portal exclusivo. Nele, a empresa encontra uma solução completa para a gestão de viagens de táxis, que possibilita maior controle dos custos com corridas e economia no tempo de gerenciamento, além de facilitar a atribuição de limites de gastos por departamentos ou centro de custos.

Com tantas facilidades, o TecleTaxi nasce com a determinação de conquistar a liderança do mercado corporativo, brigando com empresas como a Wappa, 99 Corp e a Easy Corporate. Para isso, uma de suas estratégias é oferecer atendimento customizado para as grandes e médias empresas. "Estamos apostando na oferta individualizada de funcionalidades que atendam aos desejos de cada companhia de acordo com seu porte e necessidades. Além disso, o nosso portal corporativo é desenhado junto ao cliente, sendo desenvolvido e implementado diretamente para ele, o que torna a gestão de corridas algo simples e personalizável, possibilidades não oferecidas no mercado. Atualmente, as empresas possuem apenas a opção de produtos prontos, softwares fechados, que tratam de maneira única todos os problemas de gestão", afirma Simone Marçal, diretora de marketing da empresa.

Segundo a executiva, a TecleTaxi ouviu de grandes companhias, reclamações de que compraram um produto ajustado às expectativas de seus negócios, mas que até agora, não receberam a customização negociada. "É isso que nos move em um sentido contrário às soluções disponíveis hoje. Por essa razão, além da oferta de algo único, daremos as médias e grandes corporações crédito para faturamento", diz.

Segurança e facilidade

Considerada uma das ferramentas mais seguras do mercado, criada para solucionar de maneira inteligente os problemas que surgem no gerenciamento de corridas corporativas, e pensando nas pequenas e médias empresas, o TecleTaxi Corporativo, também possibilita a realização de recargas online. Os valores das viagens são debitados dos centros de custos previamente configurados e customizados pelos gestores das empresas, o que dá ao micro e médio empreendedor, um controle maior sobre os gastos com táxi, uma vez que as corridas são pré-pagas.

Todo o fluxo de pagamento foi pensado para acontecer com um único clique, por meio do conceito one-click-shop, que traz agilidade ao processo. Com um dashboard robusto, o portal possui uma área para relatórios detalhados dos principais movimentos realizados, como gastos, itinerários, dias, horários e custos por corrida.

Com o aporte financeiro inicial de 2.5 milhões de dólares da holding HumanBios, grupo suíço que engloba a Interfactory, o TecleTaxi conseguiu desenvolver uma plataforma capaz de evitar o uso indevido de informações do passageiro, trazendo segurança às corporações e seus colaboradores. Assim, os passageiros que não possuem acesso a uma conta corporativa, podem realizar os pagamentos com créditos recarregáveis em sua conta pré-paga pessoal, cartões de crédito ou via boleto (opção disponível apenas no portal). "Além de pensar em soluções diferenciadas, como a possibilidade do cliente realizar recargas pelo próprio aplicativo ou pelo portal e escolher os diferentes meios de pagamento, uma de nossas preocupações foi priorizar a privacidade dos passageiros do nosso aplicativo de táxi", afirma Simone.

Ela revela que, antes de iniciar as operações, a TecleTaxi ouviu algumas empresas, entendeu suas necessidades e buscou uma maneira de proporcionar economia, controle e segurança nas transações de corridas de táxi solicitadas pelas corporações. Outro aspecto importante para a TecleTaxi é a prestação de contas diretamente com o responsável pelo centro de compras da empresa. "Emitimos notas fiscais de todas as transações efetuadas dentro da plataforma e investimos na transparência como princípio que lidera nossas atividades. Inclusive, as grandes e médias corporações que fizerem a compra faturada também terão notas fiscais para controle", completa.

Benefícios para todos

O novo TecleTaxi Corporativo não foi criado apenas para trazer economia, rapidez e eficiência para as empresas. Colaboradores também terão seu tempo otimizado, além de não precisarem mais esperar longos dias para a conferência dos boletos e a entrega dos reembolsos. "É um produto que pode ser classificado como ganha-ganha. Empresas e funcionários terão muito mais benefícios com essa ferramenta. E não se trata de um novo sistema de controle, mas sim de um app e de um portal de gerenciamento efetivo, para corte de gastos e melhora do tempo", afirma Simone.

Para os colaboradores das companhias, a opção surge como a mais simples e eficiente do mercado. Na hora de fechar as corridas, ele pode escolher pagar com sua conta corporativa, créditos pré-recarregados em sua conta pré-paga pessoal ou cartões de crédito. Isso sem contar o benefício de utilização dos corredores, que facilita o deslocamento pela cidade, sendo um ganho para o funcionário e para a empresa. "Tem sido um dos principais diferenciais para a utilização dos táxis nas corporações", justifica Simone.

Além de todas as vantagens que oferece, há ainda a questão do agendamento compartilhado entre colaboradores. Em fase beta, o sistema identifica se outro colaborador já agendou a corrida para o mesmo local e horário, sugerindo o compatilhamento da chamada entre eles. "Isso cria uma economia inteligente sem igual. Somada a nossos motoristas bilíngues, com táxis acessíveis e ecologicamente corretos, estamos entregando uma solução diferenciada no mercado e essencial para o dia a dia", reforça a diretora de marketing.