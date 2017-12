Técnicas de SEO: 3 táticas de Link Building

Guest Posts

Especialmente para blogs, uma das formas mais clássicas de link building é a troca de guest posts, onde você contribui com conteúdo para o blog de outra empresa e vice-versa. Sobre essa prática devemos deixar claro que sua estratégia de guest posting deve ir além de tentar obter o maior número possível de links para o seu site. Lembre-se de avaliar se o público-alvo do site irá se beneficiar das informações que você tem a oferecer, além disso concentre-se em contribuir com sites de qualidade igual ou melhor ao seu. Não são apenas links que estão em jogo, o guest post é também uma ótima oportunidade para trabalhar relacionamentos e branding para a sua marca. Além do guest post, existem outras formas para ajudar a acelerar o link building.

Atualização de artigos já escritos

Esta é uma forma muito simples para otimizar o conteúdo que você já tem e assim beneficiar o tráfego do seu site como um todo. Em muitos casos, especialmente para quem possui um blog bastante movimentado, existe uma base imensa de recursos para atualizar e extrair valor. A atualização de artigos funciona como melhoria de SEO e especialmente um trabalho de link building porque se pensarmos em uma arquitetura típica de sites, em especial blogs, usualmente o artigo mais novo será posicionado no topo do blog e ganhará mais importância. No entanto, após outros artigos serem publicados, ele cai na hierarquia e com o passar do tempo vai perdendo cada vez mais a importância na arquitetura. Isso significa que aos poucos ele vai se beneficiando menos dos links recebidos, inclusive os links internos (mais sobre eles a seguir).

Para atualizar seus conteúdos, coloque alguma informação extra, atualizando todas as informações relacionadas aos dados. O mais importante é não esquecer de modificar a data da publicação para o dia em que foi feita a atualização. Assim, seu conteúdo voltará a ter uma relevância maior na arquitetura do seu site. Após divulgá-lo novamente e ganhar mais alguns links externos, possivelmente ele irá subir algumas posições no ranking do Google.

Escolha quais conteúdos priorizar olhando para o Google Search Console. Procure por páginas do seu site que estão ranqueando em posições da segunda página no ranking de buscas (posições entre 11 e 16). Provavelmente você conseguirá trazer conteúdos da segunda página do Google para a primeira, o que em muitos casos pode dobrar o número de visitas dessas páginas.

Links internos

Você sabia que os links internos informam ao Google quais as páginas do seu site são as mais importantes? Revise sua estratégia para certificar-se de que está apresentando os sinais certos sobre quais páginas você prefere ranquear primeiro.

Muitos consideram "SEO técnico" como um conjunto específico de tarefas feitas de modo isolado, mas na verdade é muito importante entender o todo do site, criando uma estratégia de links internos completa. Uma das situações que mais precisam de atenção é o conteúdo duplicado. Em casos de conteúdo duplicado, é preciso pensar no uso de tag canonical (que identifica para qual o conteúdo que o robô dos buscadores deve ler e ranquear) ou de redirecionamentos, garantindo consistência entre as versões das páginas, a da URL utilizada em seu sitemap e a versão que o Google está indexando.

Uma estratégia de links internos sólida vai além da preferência e links para suas páginas mais importantes. Um estudo levando em conta o uso de palavras-chave para cada página e o uso de texto âncora (a palavra ou expressão que você usa para linkar um conteúdo) nos links também devem ser levados em consideração. Claro que é necessário garantir coerência técnica, porém sua análise deve considerar as necessidades do usuário em primeiro lugar, criando uma estratégia de links internos natural, intuitiva e alinhada às metas de conversão de cada tipo de site.

Como regra geral, devemos contar com um perfil variado de links apontando para nosso site. O Google pune qualquer padrão de construção de links que não pareça natural, como, por exemplo, a compra de links. Isso pode atrapalhar de modo drástico o seu posicionamento nos buscadores. Por isso, devemos sempre ter em mente que link building é a arte de criar valor.

