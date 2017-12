Tecnologia a favor dos negócios é tema dos eventos SUCESU-RS em 2017

O calendário de atividades começa no dia 11 de maio, quando o Hotel Sheraton, em Porto Alegre, recebe o I Seminário Executivo SUCESU-RS. Já no dia 6 de julho acontece a segunda edição do Seminário Gestores de TIC, no Novotel, também na capital. O II Seminário Executivo, outra tradicional programação do calendário SUCESU-RS, acontecerá entre os dias 21 e 24 de setembro, no Grande Hotel Dall"Onder, em Bento Gonçalves. No dia 07 de Dezembro, a Associação Leopoldina Juvenil receberá a Noite de Prêmios SUCESU-RS, em que se celebra o que de melhor aconteceu no setor de TI no Rio Grande do Sul. Os eventos da SUCESU-RS são focados para CIOs e/ou gestores de TIC que são convidados a participar e contam com o apoio das empresas do setor que trazem seu conteúdo, unindo conhecimento e networking.

O ano de 2016 foi de extrema atividade da SUCESU-RS e seus associados. Ao longo do ano que passou, 48 eventos foram realizados e reuniram mais de cinco mil pessoas. No calendário, destacaram-se atividades como os Seminários Executivo e Gestor, GUDay, além dos eventos realizados pelos 16 Grupos de Usuários que, combinados, receberam mais de quatro mil inscritos.

Foi com este panorama positivo que a instituição projetou 2017. Em reunião de planejamento, realizada no dia 14 de janeiro, os diretores da entidade destacaram o cumprimento das metas propostas para 2016, algo justificado pela austeridade financeira da SUCESU-RS e a parceria fiel das empresas que patrocinaram as iniciativas da entidade. Também foi ressaltado o forte espírito de equipe da diretoria, o que colaborou para que as atividades fossem realizadas de forma agradável.

Daniel Scherer, presidente da SUCESU-RS que assumiu a entidade em 2016, exaltou o trabalho executado pela gestão no último ano. "A responsabilidade é muito grande, e ficamos todos felizes que as difíceis decisões que tivemos durante foram comprovadamente acertadas", destacou. Scherer também destacou que 2017 será um ano importante para consolidar o trabalho da entidade.

"Em 2017 estamos iniciando com um planejamento mais consistente e objetivo, o que vai nos ajudar a cumprir as metas com mais tranquilidade", afirmou. Daniel também lembra aos associados que a SUCESU-RS está trabalhando para potencializar a TI no Rio Grande do Sul e que, para isso, a entidade conta com a participação de todos.

Website: http://www.sucesurs.org.br/