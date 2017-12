Tecnologia e óleos lubrificantes: uma aliança cada vez maior

Rio de Janeiro, RJ--(DINO - 12 jan, 2017) - A união e inserção de tecnologia na produção de óleos lubrificantes trazem benefícios de performance aos produtos do mercado. Cada vez mais modernos, os veículos contam com motores que exigem demandas muito específicas.

Com pesquisas e testes o segmento de óleos lubrificantes se moderniza com passar do tempo para suprir essas demandas. Hoje, as inovações passam inclusive pelo âmbito ambiental. Confira os benefícios da aplicação de tecnologia, produção de óleos lubrificantes e o modelo sustentável de rerrefino presentes no mercado.

Benefícios de tecnologia aplicada em óleos lubrificantes

O desenvolvimento do mercado exige que novos produtos cada vez mais eficientes sejam produzidos. Portanto, através da tecnologia os óleos lubrificantes estão se atualizando e fornecendo mais benefícios de performance.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cenário atual trouxe, por exemplo, os motores movidos a etanol e GNV. Por conseguinte, houve um processo de modernização dos óleos lubrificantes para atender esses novos motores.

Veja alguns dos benefícios oferecidos por óleos lubrificantes líderes de mercado:

- Economia de combustível;

- Proteção contra desgaste;

- Proteção contra degradação por altas temperaturas;

- Proteção excepcional para motores turbo;

- Proteção contra formação de borra no motor;

- Excelente proteção contra formação de depósitos;

- Maior vida útil do sistema de pós-tratamento de gases da combustão;

- Redução do nível de emissão de gases poluentes;

Produção de óleos lubrificantes

Com processo quase 100% automatizado, os óleos lubrificantes Havoline , por exemplo, são produzidos no Brasil com tecnologia de ponta.

O uso de aditivos, por exemplo, é fundamental para dar melhores benefícios aos produtos. A linha de produtos Havoline pertence a Texaco (saiba mais em: https://blog.texaco.com.br/) e é um ótimo exemplo de aliança entre tecnologia e óleos lubrificantes.

O processo de fabricação é realizado sem intervenção humana e entregue finalizado. Os óleos básicos utilizados são sintéticos e minerais hidroprocessados para atender às mais exigentes demandas de motores do mercado.

Modelo sustentável de rerrefino

A gestão de resíduos é um tema de grande importância em esferas políticas, econômicas e administrativas. Tanto em instituições públicas quanto privadas.

Óleos lubrificantes são fundamentais para o crescimento econômico e industrial. Mas, o descarte inadequado após o uso, os torna um risco à saúde da população e do meio ambiente.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - classifica os óleos lubrificantes, como produtos altamente tóxicos.

"Art. 3º. Todo o óleo lubrificante usado ou contaminado coletado deverá ser destinado à reciclagem por meio do processo de rerrefino."

Entenda como funciona o rerrefino:

1. O óleo lubrificante usado é descarregado e homogeneizado. Após, o produto é filtrado e armazenado em tanques apropriados, localizados dentro de bacias de tancagem providas de contenção.

2. Nesta fase do processo, o óleo lubrificante usado é aquecido para a retirada de água, e remoção dos compostos orgânicos de cadeias carbônicas de baixo peso molecular.

3. O óleo lubrificante seco proveniente do processo de desidratação é enviado para a unidade de evaporação total.

4. O óleo proveniente da unidade de evaporação total, já resfriado a temperatura ambiente, ainda possui algumas quantidades de compostos oxidados a serem separados. Para extraí-los, aplica-se um agente floculante, que promove a aglomeração dos compostos oxidados que posteriormente decantam.

5. O óleo lubrificante oriundo do tratamento físico-químico é bombeado para o sistema de clarificação.

6. O óleo misturado ao agente clarificante passa por um sistema de filtros-prensa e mangas, para a retirada dos particulados. Posteriormente, é bombeado para tanques de óleo básico, e rerrefinado a temperatura ambiente. O óleo rerrefinado atende às altas exigências de um óleo lubrificante básico mineral.

Utilizar a tecnologia é uma maneira de otimizar os produtos e também a qualidade de vida da sociedade. É importante que se mantenham pesquisas e desenvolvimento de projetos, pois isso auxilia o mercado a fornecer produtos de qualidade e também mecanismos sustentáveis que contribuem para uma vida melhor.

Website: https://blog.texaco.com.br/