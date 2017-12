Tendências de Decoração Rústica para 2017

São Paulo, SP--(DINO - 02 jan, 2017) - Todos os anos as tendências em decoração e design são divulgadas. Considerando móveis rústicos, isso também é verdade! Para 2017, as melhores opções de mobílias, cores, itens decorativos e peças foram reforçadas e mantidas, mas há muito de novo para quem deseja dar uma cara nova para seus lares.

O portal WebRústicos, especializado em decoração no estilo rústico e suas combinações, está sempre pesquisando e explorando o que há de melhor em todas as tendências e selecionou o que estará em alta para as decorações de ambiente no próximo ano e que ajudarão a valorizar e popularizar ainda mais os móveis rústicos. Confira.

Mais cores para seu ambiente

Desde 2012 os ambientes ganharam mais cores. Aqueles tons mais neutros são trocados, pouco a pouco, por outros mais fortes e que dão mais vida para sua casa ou escritório. Em 2017 algumas tonalidades são as mais cotadas. Se você quer manter seus móveis rústicos, pode apostar no verde escuro para combinar com aquele sofá e mesa de madeira de demolição.

O azul mais sóbrio também pode ser apostado para as paredes do seu ambiente. Quando combinado com um amarelo em tom mais fechado, o azul traz ainda mais leveza para o ambiente.

As paredes cinza, com cimento queimado ou peças de cerâmica rústica também estão entre as tendências para 2017. Contudo, essas precisam de um cuidado muito grande na hora de decorar. Como o tom da tinta é escuro, evite móveis rústicos de madeira mais escura ou outro material com tom fechado. Dessa forma a iluminação do espaço será prejudicada, assim como absorverá mais calor. Prefira móveis claros e mais cleans.

As paredes rosas também estão entre as preferidas par 2017. Essas combinam perfeitamente com móveis de madeira de demolição e uma pintura em pátina. O melhor de utilizar o rosa em seu ambiente é a versatilidade, conforto e leveza que ele traz para o espaço.

Revestimentos rústicos

Para combinar completamente com os seus móveis você pode apostar em revestimentos também rústicos para transformar seu ambiente e deixá-lo bem confortável. Às vezes, a quebra de estilos pode também passar a sensação de um espaço menos confortável, mesmo que você tenha os melhores colchões, travesseiros e almofadas para usar de acolchoado.

A nossa dica, para 2017, é apostar nos tijolinhos para as paredes. É importante, porém, lembrar que o acabamento precisa ser muito bem feito, pois do contrário, você terá sempre resíduos de cimento pela casa. Combine a parede com revestimento de tijolinhos com quadros de madeira ou moldura de palha.

Outra dica de revestimento rústico é a cortiça. Nesse caso você usará o papel em apenas uma de suas paredes, para criar uma composição mais completa. Além de dar um aspecto bem diferente para o seu ambiente, você ainda pode criar murais com fotos ou enfeites de paredes, utilizando alfinetes. É uma opção bastante diferente.

Mármore para mesas

Mesas com suportes e pés de sisal ou bambu com uma pedra de mármore ou granito como tampo também é tendência de decoração rústica para 2017. Dê preferência às pedras escuras, por ser possível combinar com diversas tonalidades de móveis e paredes.

O mármore e o granito são pedras nobres, portanto, levarão muito mais elegância para a sua casa ou escritório, mesmo que combinadas com peças de materiais mais simples como bambu e ferro.

Pele artificial para as suas cadeiras rústicas

As peles artificiais ganham um certo destaque para os ambientes decorados com móveis rústicos. Você pode utilizá-las como detalhes nas capas de sofás ou poltronas, ou em almofadas para esses móveis. É um design bastante incomum e também traz muita elegância para a sua casa. Vale a pena apostar. Evite apenas em cadeiras de mesas de jantar, mesmo que em pequenos detalhes.

Minimalismo permanece em alta para decoração de ambientes rústicos em 2017

Aquela onda de móveis grandes ou em grande quantidade em um mesmo ambiente já não é mais tão necessária. Para 2017 você pode apostar em pequenos detalhes rústicos para seus espaços. Dá para combinar apenas uma cristaleira, por exemplo, com toda uma sala composta de mobílias mais modernas. Você tem toda a liberdade de utilizar pequenas mobílias rústicas sem ter medo de errar na hora de decorar seu espaço.

Com essas dicas, agora é só escolher as melhores peças para seus ambientes e acertar na decoração rústica para 2017.

