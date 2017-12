Tendências do mundo digital e a influência exercida pelas redes sociais são tema de palestra no Rio

Rio de Janeiro - RJ--(DINO - 02 jan, 2017) - Em meio a crises e dificuldades financeiras, o desafio para crescer, expandir negócios e mentes é grande. Pensando nisso, o empreendedor e publicitário Augusto Custodio estreia em janeiro de 2017 o seu mais novo projeto, o Digital Insights, focado em conceitos de empreendedorismo social e dicas do mundo digital capazes de transformar pessoas.

A primeira edição do Digital Insights acontece dia 25 de janeiro no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca. O evento é aberto para os interessados que se cadastrarem no site e vai abordar as tendências de mercado, estratégias e ferramentas de marketing digital. Empreendedores, profissionais e estudantes das áreas de marketing, publicidade, comunicação, gestão e social media poderão participar.

"Todos os dias precisamos encontrar novas formas de motivação que nos permitam avançar e não é nada fácil obter recursos que facilitem esse caminho", afirma Augusto Custodio, que possui 12 anos de experiência e é especialista em estratégias e ações de marketing digital. Durante a palestra, que pretende viajar o Brasil, Custodio propõe escolher uma pessoa da plateia e criar uma estratégia de marketing para seu negócio na hora, ao vivo. "O mundo está conectado via celular, lá é onde tudo já acontece e vai crescer essa tendência, além do crescimento do YouTube em todo mundo", adianta o publicitário, que já atendeu clientes de peso como Coca-Cola, Hyundai, Cyrela, Sky, Natura, TAM e Mastercard. Atualmente é CEO e fundador da agência de inteligência digital Zoor.

O Projeto

O Digital Insights é um circuito de palestras que vai viajar o Brasil levando conhecimento e inovação para as principais capitais do país. O objetivo é mostrar as possibilidades e os melhores resultados de marketing digital para micro e pequenas empresas com base em projeções para o ano de 2017 das gigantes Google, Facebook, Instagram e YouTube. Inicialmente aberto para convidados, é possível aos interessados fazer cadastro no site para lista de espera.

Serviço

Digital Insights

Data: 25 de janeiro

Local: Village Mall - Avenida das Américas, 3.900 - Auditório do Espaço VIP Lounge - 3º Piso

Hora: 10h30

Site: http://www.augustocustodio.com/digital-insights

Mais informações: (21) 3005-0135 // Aline Souza aline@zoor.com.br (21) 98272-7373

Website: http://www.augustocustodio.com/digital-insights