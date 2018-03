Tenha uma mente vazia, clara como a água

São Paulo,SP--(DINO - 20 dez, 2016) - Teve alguma vez que você quis controlar suas emoções e reações e não conseguiu? Fugiu do controle e fez algo que jamais pensou que faria se estivesse calmo, no controle da situação?

Atualmente as pessoas estão sempre "na correria" e atarefadas de coisas para fazer com um alto grau de stress, pode-se comparar a um mar agitado onde as águas não ficam estáveis até a busca de um equilíbrio e de um mar calmo. Isso pode gerar um incomodo elevado, desatenção, raiva, maus relacionamentos e até doenças de saúde.

Ter uma mente vazia requer muita prática e autocontrole para agirmos da melhor forma e ficarmos prontos para qualquer situação, opinião e acontecimento que são exigidos no dia a dia.

Quem pratica artes maciais conhece que não adianta você chegar a um treino apenas com a força, sem equilibrar técnica, um sem o outro é como você ter uma ferramenta poderosa, mas não saber como utilizá-la corretamente.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seguem algumas dicas que podem ajudar na mudança de comportamento e impactar sua mente de forma que ela fique mais clara e tranquila:

? Seja flexível: entenda que nem todos os acontecimentos acontecem da maneira que você quer, nem todas as pessoas pensam e age como você, cada um tem uma visão diferente diante de cada fato. Tenha a mente aberta para o novo e diferente, seja flexível para aceitar a opinião e ação do próximo, tente se colocar na mesma situação que ele e entenda o fator que motivou a ação do próximo (a intenção positiva) antes de julgar apenas por seus sentimentos.

? Pratique meditação: é mais que comprovado que a meditação aumenta a capacidade do cérebro em maneiras diferentes, estudo do Instituto de Medicina da Universidade de Massachussetts mostra como ativamos partes do cérebro ao realizarmos esta prática. Que tal dedicar um tempo do seu dia e começar a limpar a mente?

? Concentre-se em uma coisa de cada vez: quantas vezes no dia concentramos apenas no que fazemos no presente? Ou seja, quantas vezes você realmente sente todo o gosto que uma comida pode proporcionar? Quais os detalhes de tudo que consegue enxergar? Quais as vibrações diferentes de um som que ouviu? Concentrar em uma coisa de cada vez permite maximizar a utilização dos recursos.

? Alimente-se bem: sua mente tem que entender que seu corpo também está bem cuidado, pode-se fazer um exercício interessante, imagine se você fosse seu estomago, estaria feliz com as coisas que está recebendo para digerir? Tem aquele ditado que "você é o que come", não seria interessante tratar com mais respeito o seu corpo?

? Elimine o fluxo de pensamentos: quantas vezes ficamos pensando em outra coisa que não é necessariamente a que devíamos pensar no momento? Quantos pensamentos surgem de forma incontrolável e tira o foco e atenção? Para isso é necessário arquivar tudo que aparecer em outro lugar que não seja seu cérebro, anote todo pensamento que vier em um caderno, agenda, celular, ou o lugar que achar melhor, mas não deixe armazenado um monte de informações sem ação na sua cabeça, porque isso só irá gerar mais stress e bagunça.

Dessa forma, ter uma mente vazia e clara como a água torna-se indispensável para alinhar o seu corpo com sua mente e estas ações podem abrir a sua percepção sobre os fatos e acontecimentos diários que vão impactar na forma que você vive e convive internamente, e com os outros.

Website: http://lucassantospalestrante.com.br/