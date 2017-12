The Ultimate Travelling Camp foi aceito como membro da rede exclusiva da Virtuoso

MUMBAI, Índia, 27 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- The Ultimate Travelling Camp (TUTC), na Índia, conhecido por seu pioneiro conceito de "Glamping" (acampar com glamour) com seus acampamentos de móveis de luxo, está na lista elitista de propriedades de luxo da Virtuoso. Esta parceria de valor dará ao TUTC acesso à rede das melhores operadoras turísticas e agentes de viagens de luxo, com mais de 11.400 consultores em todo o mundo.

Rajnish Sabharwal, diretor de operações do TUTC, disse: "Estamos muito felizes em saber que o TUTC foi aceito no poderoso portfólio de prestadores de luxo da Virtuoso. Com esta prestigiada parceria, pretendemos aproveitar a imensa rede do grupo para nos aproximar dos viajantes de todo o mundo, oferecendo experiências personalizadas de glamping".

A Virtuoso é uma rede de viagens de luxo "apenas para convidados" especializada em conectar os melhores viajantes do mundo com os melhores destinos de férias do mundo e das melhores maneiras possíveis. Suas conexões com as empresas de viagens mais chiques oferecem à clientela abastada da rede atrações exclusivas, experiências raras e acesso privilegiado.

Sobre o TUTC:

Os acampamentos nômades extremamente luxuosos do TUTC em Thiksey e Diskit, Ladaque e Kohima, Nagaland oferecem aos seus hóspedes não apenas aventuras diferentes em cenários com paisagens hipnotizantes, mas também experiências imersivas que celebram a cultura, os festivais, as comidas, os esportes e a identidade dos nativos da região. Os Chamba Camps em Ladaque garantem a participação em diversos aspectos de Ladaque e ao modo de vida budista. Da mesma forma, o acampamento em Kohima pretende reviver, proteger e preservar a riqueza e a singularidade das 16 tribos nativas de Nagaland. Visite nosso site http://www.tutc.com para saber mais.

Para obter maiores informações, escreva para os seguintes endereços: info@tutc.com ou chaitra.shetty@tutc.com

