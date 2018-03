Ticket é a empresa do setor de benefícios com maior número de adquirentes no mercado

São Paulo, SP --(DINO - 20 dez, 2016) - A Ticket, pioneira no mercado de benefícios ao trabalhador no país, é a empresa com maior número de adquirentes no mercado de pagamentos. Atualmente, seus cartões Ticket Alimentação, Ticket Restaurante e Ticket Cultura são aceitos nas máquinas da Rede, PagSeguro, Elavon, GetNet, Cielo e Stone.

"A ampliação da rede de adquirentes atende ao objetivo de proporcionar aos nossos clientes variedade de opções de pagamentos para seus cartões Ticket, o que se traduz em mais comodidade e praticidade na hora da compra. Além disso, reforça nosso pioneirismo no segmento de benefícios para o trabalhador, e apoio ao melhor desempenho das empresas" comenta Marilia Rocca, Diretora Geral da Ticket.

Sobre a Ticket

Presente no Brasil desde 1976, a Ticket conquistou a liderança histórica do setor de refeição-convênio, com o Ticket Restaurante. Nestes 40 anos no País, a empresa também ampliou seu leque de atuação, com o lançamento de produtos inovadores como o Ticket Alimentação, Ticket Transporte e Ticket Cultura. Com abrangência nacional, a Ticket atende a 70 mil empresas-clientes e mais de 5 milhões de usuários, com 4,3 milhões de cartões eletrônicos em operação aceitos em uma rede de 320 mil estabelecimentos credenciados em 4,8 mil municípios brasileiros.

A Ticket, parte do grupo Edenred, que também integra as empresas Accentiv´, Repom e Ticket Log, conquistou a certificação ISO 14001 e foi eleita 19 vezes uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil de acordo com ranking do Great Place to Work. Ainda de acordo com o ranking, a Ticket foi eleita também uma das melhores empresas para se trabalhar na América Latina em 2014 e 2015. A companhia recebeu por 8X o prêmio "Fornecedores de Confiança" como uma das fornecedoras de maior grau de confiabilidade com seus clientes, além de considerada Top Of Mind de RH na categoria Benefício Refeição por 15 vezes.

Sobre a Edenred

A Edenred, responsável pela criação do Ticket Restaurant® e líder mundial do setor de serviços pré-pagos para empresas, concebe e desenvolve soluções que melhoram a performance corporativa e aumentam o poder aquisitivo da população.

As soluções oferecidas pela Edenred garantem que as verbas concedidas pelas empresas sejam destinadas a um uso específico e permitem gerenciar:

? Benefícios ao Trabalhador (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentação, Ticket CESU, Childcare Vouchers, etc.)

? Gestão de Despesas Corporativas (Ticket Log, Ticket Cleanway, Repom, etc.)

? Incentivos e Recompensas (Accentiv",Ticket Compliments, Ticket Kadéos, etc.)

? Soluções Pré-Pagas (Edenred l Soluções Pré-Pagas)

O Grupo oferece também produtos que auxiliam as instituições públicas no gerenciamento de Programas Sociais Públicos.

Registrada na Bolsa de Valores de Paris, a Edenred está presente em 42 países e conta com mais de 6 mil colaboradores, cerca de 660 mil clientes (empresas e municipalidades), 1,4 milhão de estabelecimentos credenciados e 41 milhões de usuários. Em 2015, o volume de cartões e vouchers emitidos pela Edenred totalizou 18,3 bilhões de euros.

Ticket Restaurant® e outras denominações de programas e serviços oferecidos pela Edenred são marcas registradas pertencentes ao Grupo Edenred.

Imagem Corporativa / Edenred ? Ticket

Ana Caires | ana.caires@imagemcorporativa.com.br | (11) 3526-4545

Thaís Ribeiro | thais.ribeiro@imagemcorporativa.com.br | (11) 3526-4539