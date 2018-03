TIDAL 2016: um ano de exclusividades

NOVA YORK, 27 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- Este ano, os músicos experimentaram, romperam barreiras e se conectaram com seus fãs de maneira mais íntima. A indústria musical evoluiu mais do que nunca em 2016, e a TIDAL, plataforma global de música e entretenimento, esteve na vanguarda disso tudo. A TIDAL proporcionou aos artistas uma plataforma para mostrar sua criatividade e sua arte sem restrições.

Inovando no mundo da música, a TIDAL lançou com exclusividade álbuns como Lemonade, ANTI e The Life Of Pablo, além de transmitir ao vivo alguns dos eventos mais fascinantes, como a estreia da terceira temporada de Yeezy, o desfile de moda de Kanye West no Madison Square Garden, em Nova York, e o desfile de moda Fenty X Puma de Rihanna, ao vivo de Paris, França.

A TIDAL proporcionou aos assinantes e fãs apresentações icônicas, com transmissões ao vivo e ingressos de brinde para shows Demi Lovato & Nick Jonas, Bon Jovi, Rick Ross, Ms. Lauryn Hill e muito mais. Os assinantes também puderam sintonizar 39 transmissões ao vivo e participar de dezenas de eventos e festivais no mundo todo. Mais de 180.000 ingressos foram distribuídos por meio da TIDAL, o que incluiu encontros de assinantes com artistas como Blood Orange, Usher, Juicy J, CNCO, entre outros.

Com 32 álbuns exclusivos disponíveis na plataforma durante o ano de 2016, a TIDAL é a única plataforma de streaming que conta com álbuns de ícones como Prince, JAY Z e Beyonce. Os artistas foram atraídos pelo compromisso da plataforma de apoiá-los e oferecer aos fãs sua música exatamente como deve ser compartilhada. TIP, The Dead Weather, Damian Marley, Fat Joe, Vic Mensa e Tabi Bonney, artista do TIDAL Rising, contribuíram para mais de 45 vídeos musicais lançados com exclusividade durante o ano.

Para conectar os artistas com seus fãs de formas que vão além dos lançamentos e tours padrão, a TIDAL apoiou o lançamento de documentários e conteúdo de bastidores, proporcionando uma espiada no making of de álbuns, vídeos musicais, tours, etc. De Rick Ross e Nick Jonas até 21 Savage, a TIDAL lançou mais de 90 vídeos. Além disso, os artistas, celebridades, atletas e ditadores de tendências como JAY Z, Jeremy Scott, June Ambrose, Angie Martinez, Enrique Iglesias, Justise Winslow, Brett Eldredge, Solange, Rae Sremmurd, entre outros, criaram mais de 150 listas de reprodução com exclusividade para a TIDAL.

A TIDAL continua comprometida em apoiar os empreendimentos filantrópicos de seus artistas e, no último ano, se uniu a TIP, Lil Wayne e outros para aumentar a conscientização sobre as organizações. Com shows beneficentes como TIDAL X 1015, a TIDAL ajuda os artistas a chamarem a atenção para causas e movimentos importantes para eles. A plataforma tem a capacidade de causar um impacto social em nível global.

