Time de digital influencers fitness cresce e conquista boa fatia do mercado publicitário

São Paulo--(DINO - 20 dez, 2016) - Os influenciadores digitais são considerados referência em suas áreas de atuação e um dos principais fatores que identificam esses influenciadores é o poder de gerar engajamento e de influenciar no comportamento de consumo e a vida das pessoas que curtem, comentam e compartilham seus "posts".

O poder de fogo deles está diretamente ligado a capacidade de influenciar na hora da compra de um determinado produto ou serviço e isso no mundo fitness é algo ainda maior.

Um estudo da BR Media Group revela que em 2016, as marcas investiriam 30% mais nessa nova estratégia de marketing ao invés dos modelos clássicos de anúncio. Outro dado importante foi confirmado pela professora de marketing Ana Rumschisky, da IE Business School em Madrid. O estudo realizado confirmou que 20% dos consumidores pagaria mais por um produto que foi testado e aprovado por uma celebridade.

Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em Junho de 2016, revela que 49,4% dos entrevistados considera o gasto com a aparência física um investimento que vale a pena. E 55% deles, se importam com a opinião dos demais a respeito de sua aparência. Isso revela uma forte demanda do segmento entre os brasileiros.

Outro estudo realizado em 2015 pela International Health, Racquet & Sportsclub Association, afirma que o Brasil é o segundo país com o maior número de academias por habitantes, chegando a um total de 31.800 estabelecimentos.

Ou seja, uma boa parcela da população brasileira se importa muito em cuidar da aparência, e isso reflete em uma forte demanda no segmento de beleza e fitness em especial.

É nesse contexto que estão as personalidades fitness Gracyanne Barbosa, Felipe Franco e Juju Salimeni, que são influenciadores digitais fitness e que têm levado o mercado a um novo patamar. Todos pertencem ao casting da Smart Produções, sob o comando do renomado e competente empresário artístico Maurício Vaz.

A apresentadora Juju Salimeni, por exemplo, conta hoje com o mesmo número de seguidores que a uber model internacional Gisele Bundchen, totalizando 10,7 milhões de followers na conta do instagram.

O atleta Felipe Franco, que recentemente representou o Brasil na disputa mundial de bodybuilding"Mr. Olympia", na categoria Men's Physique, em Las Vegas, já possui mais de 2,3 milhões de seguidores que acompanham sua rotina de treinos e dicas de boa alimentação.

A modelo fitness Gracyanne Barbosa, que já conta com mais de 4,2 milhões de seguidores e concorreu ao prêmio de Influenciadores Digitais, na categoria de Saúde e Fitness, realizado pela revista Negócios da Comunicação.

Mas estar nesse segmento não é uma tarefa fácil. Competitividade é a marca do mercado digital, uma vez que o fluxo de conteúdo e informação é intenso. Por essa razão, estar bem atualizado e saber inovar são alguns dos pré-requisitos necessários nessa profissão.

Pensando na nova demanda do mercado fitness, o empresário artístico Maurício Vaz, CEO da Smart Produções, afirma que o maior desafio é conseguir promover uma parceria que garanta a estruturação dos objetivos das marcas e o estímulo das competências necessárias em cada influenciador. Referência nacional, a Smart Produções é uma agência especializada no mercado fitness que conta com os maiores influenciadores digitais do mercado fitness brasileiro.

O casting fitness da Smart Produções conta com mais de 40 milhões de seguidores, a agência foca seus esforços no empresariamento artístico, gestão de carreira, imagem e contrato. Licenciamentos, empreendimentos, elaboração de agenda, produção de apresentações dos artistas, elaboração de campanhas publicitárias e assessoria de imprensa, são algumas das atividades realizadas.

O time conta também com o cantor Belo, marido de Gracyanne, que participou recentemente de uma campanha publicitária para uma marca de um funcional drink, e cuja conta possui mais de 1 milhão de seguidores.

Com a participação de Felipe Franco em disputas no exterior, a Smart tem alcançado projeção no cenário internacional impulsionando a agência na captação de patrocínios e licenciamentos para os seus artistas. Outro diferencial é a criação de ações integradas, estrategicamente trabalhadas com o intuito de unir marcas e artistas, afim de criar um ambiente propício para fechamento de contratos e garantir o sucesso.

"Temos um escritório bem estruturado e nossos departamentos andam alinhados, sempre visando os dois lados: o do artista e de nossos contratantes. Uma parceria só é boa quando há um resultado recíproco, e lutamos por isso. Nosso principal objetivo, hoje, é a projeção dos nossos artistas internacionalmente e os empreendimentos que levam a marca de cada um", afirma Maurício Vaz empresário artístico e CEO da Smart Produções.

Além dos influenciadores digitais, a Smart Produções também agencia personalidades musicais como o DJ, modelo e ator Eliéser Ambrósio, com quem iniciou sua carreira de empresário artístico.

Outra figura forte da Smart Produções é o jovem influenciador digital do mundo teen e DJ Chris Leão, ganhador do prêmio "DJ Brasileiro Favorito" de 2016, no PJB, transmitido pela Multishow em tempo real. Chris Leão, que também é produtor musical, é considerado uma revelação entre os DJ"s brasileiros.

A atriz, dançarina e modelo, Aline Mineiro, integrante da equipe do programa Pânico na Band, também compõe o time de agenciados pela Smart Produções.

