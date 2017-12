Totalmente elétrico, o satélite EUTELSAT 117 West B acaba de entrar em operação comercial na América Latina

PARIS--(BUSINESS WIRE-DINO - 16 jan, 2017) -

A Eutelsat Communications (Paris:ETL) anuncia que seu satélite EUTELSAT 117 West B acabou de entrar em operação comercial e está pronto para apoiar consumidores da América Latina.

Comercializado pela sua filial Eutelsat Americas, o EUTELSAT 117 West B é o segundo satélite totalmente elétrico da frota da Eutelsat. O satélite é equipado com 48 transponders em banda Ku (equivalente a 36 MHz) com quatro feixes que fornecem cobertura premium ao México, América Central e Caribe, América Andina e Cone Sul. Com esse novo satélite, a Eutelsat irá aumentar sua oferta de vídeo na posição orbital 117° West, que já é utilizada pela Televisa, Tigo Star (Millicom) e Stargroup. Além disso, o satélite irá prover serviços essenciais para operadoras de telecomunicações e prestadores de serviços governamentais na América Latina.

O EUTELSAT 117 West B também contém uma carga útil WAAS (sigla em inglês de Wide Area Augmentation System) de nova geração operada pela Raytheon, que será lançada em 2018, como principal contratada da Federal Aviation Administration (FAA) dos Estados Unidos. Desenvolvida pela comunidade de aviação civil, a carga útil WAAS foi projetada para receber sinais de estações terrestres que verificam a precisão do sinal e retransmitem a informação para usuários de GPS, incluindo sua utilização para uso nas cabines de comando dos aviões ? o tipo de aplicação de GPS mais demandado pela aviação civil. Isso contribuirá para aumentar a precisão do sinal de GPS de 100 metros para 1 ou 2 metros, aumentando, assim, a segurança na aviação para usuários no Canadá, Porto Rico e áreas continentais dos Estados Unidos, incluindo o Alasca.

A carga útil WAAS é a primeira a ser hospedada em um satélite totalmente elétrico. É também a terceira carga hospedada em um satélite Eutelsat, seguindo o padrão de retransmissão de dados EDRS-A no satélite EUTELSAT 9B para as empresas ESA e Airbus Defence and Space, e a carga útil de banda S no EUTELSAT 10A para a Echostar.

Sobre a Eutelsat Communications

Estabelecida em 1977, a Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL, código ISIN: FR0010221234) é uma das maiores operadoras de satélites de comunicação do mundo. A empresa mantém uma frota de 39 satélites e atende clientes que incluem radiodifusores (TV aberta), operadoras de TV paga, provedores de serviços de Internet, dados e vídeos, empresas e agências governamentais. Os satélites da Eutelsat têm cobertura total na Europa, Oriente Médio, África, Ásia e Pacífico e nas Américas, permitindo que comunicações de vídeo, dados, banda larga e de governos sejam realizadas de modo independente por seus próprios usuários. Sediada em Paris, com escritórios e centrais de telecomunicação ao redor do mundo, a Eutelsat tem uma força de trabalho formada por mais de 1.000 pessoas de 37 países que são especialistas em suas áreas e que trabalham com seus clientes para fornecer a mais alta qualidade de serviço.

Para mais informações sobre a Eutelsat, visite www.eutelsat.com

www.eutelsat.com

