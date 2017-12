Transamerica Expo Center lança o 2? Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio

Como ocorreu na primeira edição, o Congresso mantém a chancela da Transamerica Expo, que é responsável pela promoção, organização e realização do evento, que tem parceria com a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e a BioMarketing.

Para se manter sempre atual, a cada ano haverá um diferente tema central. Para esta edição será Liderança Globalizada, Empreendedora e Integrada. A escolha por este tema ocorreu de acordo com a avaliação de uma pesquisa de satisfação realizada durante o Congresso no ano passado, que indagou sobre os principais temas que os congressistas gostariam de ter acesso em 2017.

A comunicação visual também passará por algumas mudanças, mas sem perder a identidade que se transformou na marca registrada do evento: a mulher do agronegócio. Este é o princípio básico do evento: inovar até mesmo em ações que já tiveram aprovação total em 2016, como forma de renovação, exatamente como acontece no dia a dia das mulheres do setor.

Outro destaque, também detectado na pesquisa, foi a inclusão de workshops cada vez mais práticos na programação e espaço para debates, aliados a cases de sucesso, que se tornam referência para os participantes de todo o país. Para atender a essa demanda já estão previstos mais de 20 workshops. Quanto ao conteúdo, ainda está em fase de elaboração, mas já se sabe que os assuntos relacionados a Liderança e Empreendedorismo estarão em alta.

Conteúdo e palestrantes renomados, apresentação de cases de sucesso, área de negócios e networking são alguns diferenciais que marcarão também esta edição do Congresso. Muitas outras novidades estão sendo cuidadosamente preparadas para que os mais de 600 congressistas que participaram do evento em 2016 se surpreendam, além de tantos outros que ainda não conhecem o evento se sintam privilegiados por ter acesso a tanta informação que será transformada em prática no seu dia a dia.

Mesmo com a programação ainda em fase de idealização, algumas parcerias estratégicas já foram formalizadas, a exemplo da Farsul e do Núcleo Feminino do Agronegócio (NFA).

Para ter acesso a mais informações sobre o 2? Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio consulte o site oficial do evento www.mulheresdoagro.com.br que está em fase de atualização e logo trará novidades constantes, inclusive com seções interativas e abertura de inscrições com preços diferenciados para o primeiro lote. Visite a página do Facebook ( https://www.facebook.com/mulheresdoagro/?fref=ts) ou, se preferir, fale com Renata Camargo através do telefone (11) 5643-3009.

Website: http://www.mulheresdoagro.com.br/