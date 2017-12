Transamerica Expo Center supera meta para 2016 e acelera para aumentar a receita e número de eventos em 2017

Isso não aconteceu por acaso, mas foi fruto de muito trabalho e profissionalismo de toda a equipe. Devido à recessão econômica, o mercado se adequou ainda mais e isso se refletiu diretamente na relação ainda mais engajada com os clientes. Enquanto em 2016 o Transamerica realizou 64 eventos, com um número aproximado de 350 mil visitantes, para 2017, até o momento, já estão confirmados 74 eventos.

Este ano, a expectativa do Transamerica é atingir um aumento de 15% na receita, principalmente em função de novos eventos que foram captados. A boa notícia é que, tanto o número de realizações quanto a receita já foram superados, em comparação ao ano passado.

"Mesmo que o cenário econômico ainda não dê sinais de crescimento, temos atrativos como a infraestrutura e a marca Transamerica, que são muito fortes no mercado, principalmente pelo fato do Centro de Convenções estar sempre em constante movimento. O aumento de número de eventos e receita demonstram a qualidade do nosso produto, bem como a flexibilidade comercial, a confiança e a credibilidade que o mercado possui em relação à entrega de nosso produto", declara Alexandre Marcílio, Diretor do Transamerica.

Para dar ainda mais ênfase ao constante movimento do Transamerica, a principal novidade de 2016 foi o lançamento do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que reuniu mais de 600 congressistas de todo o país e contou com a promoção, organização e realização do próprio Transamerica Expo, que também sediou o evento. Graças ao sucesso da empreitada, o Congresso entrou para a grade anual do Centro de Convenções com bastante representatividade.

O Transamerica Expo Center é um dos principais Centros de Convenções e Exposições do país e possui completa infraestrutura, qualidade de serviços e atendimento diferenciado. Em 2016, plantou aproximadamente 600 árvores, tornando o espaço mais humano.

Website: http://www.transamericaexpo.com.br/