Trenó de Harley-Davidson: 7ª edição do Natal Solidário no Rio conta com distribuição de brinquedos feita por motociclistas

Rio de Janeiro - RJ--(DINO - 16 dez, 2016) - Uma das principais características do Natal é a solidariedade. Neste dia, em especial, pessoas relembram os bons momentos com os entes queridos e reúnem a família para trocar presentes. Entretanto, nem toda a população tem o privilégio de celebrar a festa natalina com fartura ou o mínimo de conforto possível.

São muitas as ações que buscam suprir estas lacunas e trazer algum conforto para quem vive em estado de vulnerabilidade social ? principalmente crianças. Uma delas é o Natal Solidário que, neste ano, leva às ruas da Baixada Fluminense um gigante trenó de Harley-Davidson repleto de brinquedos.

Os mais de 300 motociclistas partem da Barra da Tijuca e seguem caminho até o Santuário de Nsa. Da Penha onde, às 9h, o Padre Tiago Sardinha realiza uma bênção. Os presentes chegam junto dos roncos de motor por volta das 10h30 para serem entregues às crianças do Complexo do Alemão. Estima-se que mais de 5 mil brinquedos serão entregues durante o evento beneficente que também contará com a presença do cardeal arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, às 11h30.

Para os organizadores, o Natal Solidário ? além de levar alegria às crianças ? chama a atenção da população para ações de solidariedade que com um simples ato podem mudar a vida das pessoas.

Os motociclistas que tiverem interesse em participar do Natal Solidário podem se reunir aos demais integrantes da ação na loja Rio Harley-Davidson localizada na Av. das Américas ? 14800, às 8h. Todo o percurso da "motociata natalina" será escoltado por batedores do Exército.

As fotos da edição de 2015 podem ser vistas na página oficial do Rio Harley-Davidson (https://www.grupoab.com.br/harley-davidson/hog-rio-chapter/albuns/natal-solidario-2015/).