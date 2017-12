Três planos internacionais para desfrutar o "Big Game" como um "quarterback"

RIO DE JANEIRO, 30 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- O "Big Game" (Grande Jogo) é a final mais famosa de competições esportivas no mundo. Está batendo todos os recordes de audiência, com números astronômicos, ano após ano. Atualmente, não é mais apenas um torneio esportivo. É um grande espetáculo, com bilhões de telespectadores em potencial, em cinco continentes. Você já pensou em desfrutar esse dia de uma maneira diferente? Temos três propostas para você aproveitar esse evento: Punta Cana, Lisboa e Londres. Você escolhe.

Para os fãs do futebol americano, uma das noites mais esperadas do ano é a do "Big Game". Em sua 51ª edição, a organização vai tentar aproveitar o sucesso dos anos anteriores. No Brasil, por exemplo, a audiência aumentou 800% nas últimas quatro edições. Isso confirma a ideia de que o futebol americano está se tornando um dos esportes favoritos dos brasileiros. Você quer viver esse dia de uma maneira muito especial?

Você merece desfrutar o "Big Game" em outro país. Crie um pouco de agitação, faça algo diferente. Nesse verão, saia do Brasil e voe para a esplêndida República Dominicana. O Caribe é a melhor opção para viver esse dia especial, em um cenário idílico. Os resorts Barceló Bávaro Beach e Barceló Bávaro Palace, por exemplo, estão preparando diversas atividades para seus hóspedes celebrarem a noite do "Big Game", de uma maneira que você nunca viu antes.

Alternativamente, se você está planejando visitar a Europa neste verão, considere, por favor, que Londres e Lisboa são ótimas opções para viver o "Big Game" como nunca antes. A capital do Reino Unido, Londres, irá preparar uma festa incrível no famoso pub "The Social", com hambúrgueres, DJs e, obviamente, uma tela gigante, para você não perder nenhum lance. Além disso, com sua visita você vai contribuir para uma causa beneficente.

E em Portugal, a cadeia americana de restaurantes Hard Rock Café em Lisboa está preparando um cardápio delicioso, com pratos típicos americanos. Você poderá comer como um americano, enquanto desfruta a mais famosa final de uma competição esportiva no mundo, que, neste ano, será realizada em Houston, Texas.

Já decidiu? Desfrute o "Big Game" com um "quarterback" nesta temporada.

