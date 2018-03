Tribanco firma parceria com Accesstage e avança na tecnologia para conciliação de cartões de crédito

Uberlândia - MG --(DINO - 21 dez, 2016) - Um dos maiores desafios dos lojistas é manter em dia a conciliação das transações feitas com cartões nos seus respectivos estabelecimentos comerciais. Muitos lançam mão de um arquivo dos recibos impressos das máquinas de cartão e perdem tempo e dinheiro para, manualmente, verificarem o valor a receber a prazo (para compra no crédito) e à vista (no caso de pagamentos em débito). Além disso, muitas vezes, por falha na comunicação do sistema, vários pagamentos não são contabilizados, o que acarreta prejuízos para o comerciante.

Pensando nisso, o Tribanco ? Banco Triângulo ? braço financeiro do Sistema Integrado Martins de Uberlândia, cuja atuação é nacional, fez uma parceria com a Accesstage, especialista em soluções para intercâmbio de dados financeiros, para desenvolver um produto que ofereça ao pequeno, médio e grande varejista uma solução adequada para esta dificuldade. "Estamos empenhados em apoiar o Tribanco na criação de soluções que ajudem os clientes da instituição a melhorar o controle financeiro de suas empresas", declara Peterson Pais, gerente de Marketing da Accesstage. "Esperamos que esta tecnologia otimize operações e incentive ainda mais o crescimento do Varejo como um todo. "

Com base nas necessidades levantas pelo Tribanco, uma tecnologia específica de conciliação de cartões foi desenvolvida e já está em uso, em processo piloto, por clientes dos estados da Bahia e Pernambuco, com previsão de ser lançada para todo o país ainda em dezembro deste ano.

A nova solução amplia o leque de opções para o varejista manter em dia as transações feitas na loja. O novo conciliador de cartões Tribanco traz como opções, além da Conciliação de Cartões, a Consolidação de Cartões e o Conciliador Bancário. "A Conciliação de Cartões nós já oferecíamos para o nosso cliente que agora, com o novo produto, tem a possibilidade de se beneficiar da Consolidação de Cartões que traz dados atualizados, diariamente, em relação ao valor comercializado, o montante a receber dentro dos prazos para cada movimentação (crédito ou débito), as taxas cobradas pela administradora do cartão e o volume (R$) recebido via cartões; e do serviço de Conciliador Bancário, que amplia a conciliação para uma melhor administração dos negócios, já que o sistema cruza os dados e apresenta todos os indicadores necessários para o varejista avaliar ganhos e perdas e realizar melhor a gestão do fluxo de caixa", explica o superintendente de marketing do Tribanco, Sílvio Cury.

Estudos realizados pelo Tribanco apontam que entre 1,5% e 2% das vendas deixam de ser recebidas pelos lojistas e muitas vezes eles nem percebem. "Isso pode acontecer por falha na transmissão de dados, por exemplo. Todavia, com o sistema de Conciliador Bancário, esse problema será solucionado", reforça Cury.

A expectativa, num primeiro momento, é atingir em torno de 4 mil clientes com a nova tecnologia. "A solução será trabalhada pelas equipes comerciais do Tribanco, por meio de todos os canais transacionais disponíveis. Com isso, o Banco espera agregar para o cliente soluções que venham a otimizar o tempo e gerar informações que possam colaborar com esse cliente na tomada de decisões, ou direcionamento de estratégia do seu negócio", reforça o coordenador de produtos, Thiago Maier Silva.

