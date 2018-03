Tribunal extingue ação contra Joseph Safra por falta de justa causa

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- O Tribunal Regional Federal da 1a Região (Distrito Federal) reconheceu que a ação penal contra o sr. Joseph Safra não tem fundamento. A decisão do tribunal impede a continuação da ação por falta de justa causa e o processo envolvendo o sr. Joseph Safra foi extinto.

Contato:

Mark Semer ou Madisen Obiedo

Kekst para o Grupo Safra

(212) 521-4800

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/tribunal-extingue-acao-contra-joseph-safra-por-falta-de-justa-causa-300377647.html

FONTE Safra Group