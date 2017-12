Tributo a Edino Krieger terá parceria com Camerata Florianópolis

A orquestra catarinense é conhecida internacionalmente e já homenageou o compositor Edino Krieger dedicando-o a gravação de um CD completo e em concertos pelo Brasil. Comandada pelo maestro Jeferson Della Rocca, a Camerata Florianópolis encerrará o festival com obras de Edino e outras composições que marcam a influência e a importância da sua trajetória de vida no desenvolvimento da música contemporânea.

O Festival de Música Contemporânea Brasileira Edino Krieger tem como objetivo promover a democratização cultural por meio de atividades gratuitas e abertas à comunidade em geral. Além disso, o evento busca fomentar a produção musical em todo o país, promovendo também um concurso de composições, do qual as obras selecionadas serão apresentadas na primeira semana de programação.

De acordo com a produtora da Camerata Florianópolis, Maria Elita Pereira, "a orquestra sente-se honrada em fazer parte do tributo a Edino Krieger ao mesmo tempo em que promove a valorização de novos compositores." "O evento permite a reinvenção da música contemporânea brasileira", completa.

O concerto de encerramento acontecerá no dia 23 de setembro, no Teatro Ademir Rosa - CIC, em Florianópolis. A programação também contará com workshops realizados na Universidade do Estado de Santa Catarina, além de atividades em Joinville e Brusque, cidade natal de Edino Krieger. Para maiores informações sobre a programação e como participar do Concurso de Composições, acesse o site.

