Trio Dragão com a Banda Eva sem corda no carnaval de Salvador Ribeirão Preto/SP --( DINO - 19 jan, 2017) - O carnaval faz parte da nossa cultura de maneira muito forte, e, desde que a festa começou a ganhar cada vez mais adeptos, ir para a rua pular, sambar e curtir virou tradição em muitos lugares, inclusive na Bahia. Para dar as boas vindas ao carnaval em Salvador, acontecerá uma festa de todos: o Trio Dragão junto com a Banda Eva desfila sem cordas para a alegria da pipoca, na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, no circuito Barra/Ondina.