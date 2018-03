Tsunami de cores vai esquentar o verão no Guarujá

Vinhedo, SP--(DINO - 15 dez, 2016) - Quem for curtir as férias de verão no Guarujá pode contar com uma excelente opção de lazer e cultura.

Está em cartaz de 16 de Dezembro até 17 de Março no Sofitel Jequitimar a exposição do artista brasileiro Dennis Esteves.

Esteves, é um artista brasileiro com mais de 26 anos de percurso no mundo das artes. Ao longo de sua carreira, já realizou mais de uma centena de exposições individuais no Brasil, e em países como Suíça, França, Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra, Escócia e Estados Unidos.

Sua arte figurativa retrata os bons momentos da vida através de cores vibrantes, expressões marcantes e um traço cubista repleto de bom humor. A arte de Dennis Esteves está marcada pela alegria. Seja no uso das cores ou pelos temas enfocados. Muitas alusões à musica, ao vinho, à dança e a variados personagens geralmente relacionados a situações prazerosas, nas quais a vida ganha todo um sentido especial.

Website: http://www.atelierdesteves.com