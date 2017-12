Uberlândia-MG receberá a 1ª etapa do Campeonato de Motocross Arena Race

Uberlândia - MG --(DINO - 12 jan, 2017) -

A cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, sediará a 1ª Etapa do Campeonato de Motocross Arena Race. O evento está programado para os dias 11 e 12 de fevereiro deste ano e, neste sábado (14/01), será realizado o treino geral, das 14 às 18 horas, no Arena Race Multieventos localizado na MGC 455 KM 9, zona rural do município, com entrada gratuita.

Motociclistas do circuito nacional já confirmaram presença nesse encontro que também marcará o lançamento do Campeonato. São esperados participantes de toda parte do Brasil, especialmente dos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais.

O Campeonato é uma realização do Arena Race Multieventos e conta com a organização técnica do Clube de Automobilismo do Triângulo e Alto Paranaíba (CATAP). As provas serão divididas nas categorias: MX2, MX3, MX4, Mirim, Intermediária, Nacional, Júnior, Estreante e Força Livre. A estrutura contará com gate de largada, cronometragem e praça de alimentação. São esperadas mais de 90 inscrições.

Campeonato tem cunho beneficente

Os organizadores do Campeonato decidiram unir os amantes do esporte para promoverem uma grande ação conjunta de responsabilidade social. O público poderá trocar o ingresso por 01 kg de alimento não perecível.

De acordo com o diretor do Arena Race, Gustavo Maierá, a intenção é destinar os donativos para o Instituto de Formação Vamos Crescer ? projeto que acolhe crianças moradoras de rua de Uberlândia. "Nada melhor que aproveitar o esporte, cujos adeptos são muitos, para estimular as pessoas a colaborarem com uma causa social. Nossa meta é ultrapassar mais de meia tonelada de alimentos arrecadados em nosso evento de fevereiro e destiná-los às pessoas mais necessitadas", comenta.

SERVIÇO I ? (Neste sábado)

O quê: Treinamento da 1ª Etapa do Campeonato de Motocross Arena Race ? Uberlândia-MG

Quando: 14 de janeiro de 2017

Onde: Arena Race Multieventos - MGC 455 KM 9, zona rural do município de Uberlândia-MG

Horário: Das 14 às 18 horas

Entrada gratuita

SERVIÇO II ? (Em fevereiro)

O quê: 1ª Etapa do Campeonato de Motocross Arena Race ? Uberlândia-MG

Quando: 11 e 12 de fevereiro de 2017

Onde: Arena Race Multieventos - MGC 455 KM 9, zona rural do município de Uberlândia-MG

Horário: Largada às 11 horas

Entrada 01 kg de alimento não perecível