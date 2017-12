Última semana do Festival de Arte e Circo do Gramadão, em Foz do Iguaçu, tem atrações por toda a cidade Foz do Iguaçu, PR--( DINO - 26 jan, 2017) - No mês de janeiro, Foz do Iguaçu ganhou mais uma atração, com a realização do 1º. Festival de Arte e Circo do Gramadão, que levou para a cidade um pouco da magia do circo através de apresentações performáticas de artistas, acrobatas, mágicos, trapezistas, bailarinos e malabaristas em diferentes e inusitados locais.