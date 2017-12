Últimos dias para inscrição do vestibular FIAP 2017 São Paulo, SP. --( DINO - 27 jan, 2017) - A FIAP, uma das principais faculdades de tecnologia e gestão do país, está com as inscrições abertas para seu processo seletivo 2017. A novidade deste ano: a FIAP oferecerá dois cursos também na modalidade on-line - Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Tecnologia da Informação. Com dois anos de duração, eles contam com conteúdo produzido em formato jornalístico, que deixam o aprendizado muito mais leve, além de projetos de gamificação para estimular a cooperação e competitividade.