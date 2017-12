Um simples tubo elástico pode se transformar em uma academia completa

São Paulo--(DINO - 11 jan, 2017) - A Carci, tradicional empresa brasileira fornecedora de produtos para Fisioterapia, Saúde e Bem-Estar disponibiliza no mercado uma solução prática para quem quer se exercitar com toda a comodidade em casa. Trata-se do Carci Tubing ? tubo elástico de látex com sistema progressivo de resistência.

Uma verdadeira academia portátil, o produto é comercializado em sete diferentes cores que proporcionam um programa individual de fitness com níveis variados de resistência: amarelo ? fraco; rosa ? leve; verde ? médio; azul ? médio forte; roxo ? forte; cinza ? superforte; laranja ? extra forte.

Para facilitar a utilização ? que deve ser supervisionada por um profissional qualificado ? o Carci Tubing deve ser afixado por par de puxadores. Confeccionado em nylon, o acessório é fornecido em par e conta com pegador em tubo de PVC com revestimento de espuma de alta densidade.

Além disso, a Carci preparou uma série de exercícios com baixo nível de dificuldade para quem quer começar a se exercitar logo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Exercícios para pernas e braços

- Na posição de pé, com as pernas separadas, o tronco levemente flexionado, à direita (ou esquerda) à frente, fixe o meio do Carci Tubing com a ponta do pé. Fixe as pontas do Carci Tubing no Carci Hand (puxador). Segure o Carci Hand com a mão e, a partir do cotovelo em extensão junto com a extensão de ombro, de modo lento. Repetir o movimento de oito a 16 vezes. Trocar de lado e efetuar o mesmo movimento.

- Na posição de pé, com as pernas ligeiramente separadas, fixe o meio do Carci Tubing com a ponta do pé (direito ou esquerdo). Fixe as duas pontas do Carci Tubing no Carci Hand (puxador), segurando firmemente o Carci Hand com a mão oposta ao pé onde o mesmo está fixo, efetue a adução do ombro.

- Sentado em uma cadeira, fixe as duas pontas do Carci Tubing no Carci Hand (puxador). Prenda no meio do Carci Tubing em uma das pernas traseiras da cadeira. Coloque a ponta do pé (direito ou esquerdo) no fixador Carci e inicie o movimento de extensão de perna a partir do joelho em flexão, até que a mesma fique totalmente em extensão. Volte à posição inicial e repita o movimento seis vezes. Troque de lado e repita os exercícios.

- Sentado sobre a Gynastic Ball prenda Carci Tubing (já com o puxador Carci Hand) com o pé. Segure o meio do Carci Tubing com a mão oposta ao pé onde o Carci Tubing está fixado e execute a elevação e abdução do braço. Volte à posição inicial e repita o movimento. Troque o Carci Tubing para outra perna e repita o mesmo movimento.

Exercício para mão e pulso

Sentado em uma cadeira e com o apoio de uma mesa, posicione-se de forma que possa apoiar numa das pontas da mesa o braço (direito ou esquerdo), que será exercitado, deixando a mão livre. Fixe bem com os pés as pontas do Carci Tubing no chão. De acordo com o posicionamento do braço sobre a mesa, você poderá facilmente executar exercícios de flexo-extensão/prono-supinação ou flexão lateral de punho.

Sobre a Carci

Em operação desde 1966, a Carci ? http://www.carci.com.br é especializada em soluções para Fisioterapia e Reabilitação Física. Detentora de mix composto por produtos para Eletroterapia, Termoterapia, Hidroterapia, Mecanoterapia, Avaliação Física, Mobilização e Fitness, a empresa conta com certificação junto ao Ministério da Saúde, Inmetro, ISO9001, ISO13485 (exclusiva para fabricantes de produtos eletromédicos) e a Marcação CE (que permite exportação para os países da Comunidade Européia). A Carci exporta seus produtos para mais de 40 países na América Latina, Europa, África, Ásia e Oriente Médio. Oferecendo o que há de melhor no mundo para o mercado Brasileiro, a Carci também possui parcerias com grandes companhias de atuação mundial como Biodex Medical, Enraf Nonius, NeuroCom (Natus), Qualisys, Tekscan, InMotions Robots e Bertec.

Website: http://www.carci.com.br