Unidade brasileira da Radici Performance Plastics fecha o ano com crescimento

SÃO PAULO, 31 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Diversificação e versatilidade foram o alicerce da RadiciGroup Performance Plastics para superar a crise econômica no Brasil. A estratégia de atuar em novos setores da indústria ? como a de embalagem de alimentos, e a oferta de produtos e serviços customizados resultou em uma base de mais de 180 clientes ativos e um crescimento na ordem de 3,4%, posicionando a companhia entre as cinco principais de poliamida no mundo. Para 2017, a expectativa é encerrar o ano com um aumento acima de 5%.

"Apesar das dificuldades do cenário econômico, conseguimos superar as nossas metas e passamos a atender novos segmentos, antes pouco explorados. Por isso, estamos bastante otimistas e acreditamos que 2017 será ainda mais promissor para o fechamento de novos negócios. Para os próximos cinco anos, nosso foco será intensificar nossa participação no mercado local de poliamida e saltar de 12% para 20% ou 25%", declara Jane Campos ? Country Manager da filial brasileira da RadiciGroup Performance Plastics.

Atualmente, a unidade brasileira é responsável por toda a América do Sul e conta com distribuidores no Chile, Argentina, Colômbia e Peru. E para atender com mais precisão os clientes da Região Nordeste do país, a companhia deve inaugurar, até o final do primeiro semestre, um centro de distribuição em Pernambuco. "Estamos sempre inovando e buscando novas práticas de negócios para manter a excelência de atendimento. Por isso, devemos ampliar também a capacidade produtiva da nossa unidade de Araçariguama, interior de São Paulo, em 20%", finaliza.

RADICIGROUP - Produção e vendas na Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia. Negócios diversificados com foco em produtos químicos, plásticos, fibras sintéticas e não-tecidos. Conhecimento. Produção de nylon verticalmente integrada. Compromisso constante para garantir aos seus clientes qualidade, inovação e confiabilidade sustentável. Tudo isso faz da RadiciGroup, líder em produtos químicos de nylon. Os produtos da RadiciGroup são utilizados em aplicações, tais como: Vestuário - Mobiliário - Automobilístico - Bens de Consumo - Construção - Elétrica e Eletrônica - Eletrodomésticos - Esportiva - Alimentícios. Com áreas de negócios nos setores Químicos, Plásticos, Fibras Sintéticas e Não-Tecidos, a RadiciGroup integra um grupo industrial maior, que também inclui negócios na área de maquinas têxteis e energia. www.radicigroup.com

