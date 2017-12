Unitfour lança ferramenta que reduz prejuízos no envio de mala direta ( DINO - 24 jan, 2017) - Comumente empresas do setor de cobrança e propaganda e marketing trabalham com envios de mala-direta. Porém, o índice de entrega não alcança 100% na maioria das vezes. Há endereços e CEPs que ainda são inviabilizados de recebimento em todo país. Pensando nisso, a Unitfour lança no mercado um sistema que aponta os endereços postais que têm ou não possibilidade de entrega e, com isso, facilita a rotina das empresas que trabalham com envios de mala-direta ou mercadorias em geral.