Universidade francesa abre bolsa para estudantes latino-americanos

O programa de financiamento é focado em determinadas opções de mestrado ou doutorado de uma das mais antigas universidades francesas: a Université de Franche-Comté, que fica em Besançon e foi criada em 1423.

Os benefícios incluem: as taxas de inscrição da universidade, um quarto individual na residência universitária, duas refeições por dia no restaurante universitário, a assinatura do serviço de internet durante 12 meses e também um curso intensivo de francês durante dois meses (julho e agosto) no CLA ? Centre de Linguistique Appliquée de l"Université de Franche-Comté. A bolsa tem duração de um ano (de julho de 2017 a junho de 2018).

Os critérios para candidatura são:

- Ter nacionalidade de um país da América Latina de língua espanhola ou portuguesa ou do Haiti.

- Morar em um destes países.

- Ter menos de 35 anos para o master (não há limite de idade para o doutorado).

Para mais informações, visite o site do Campus France Brasil, a agência do governo francês para promoção do ensino superior.

Bolsas para brasileiros

Quem quer estudar na França, mas não tem dinheiro para realizar este sonho, pode contar também com outras opções de bolsas de estudo. O Campus France desenvolveu uma ferramenta de busca de financiamento para estudantes estrangeiros, chamada CampusBourses. O catálogo apresenta mais de 200 opções de bolsas para brasileiros que desejam estudar na França.

A ferramenta está disponível no site do Campus France Brasil e possui informações sobre bolsas oferecidas pelos governos francês e brasileiro, pelas regiões francesas e pela União Europeia, além de programas de organizações internacionais não-governamentais e instituições de ensino. Para realizar a busca, é necessário indicar nacionalidade, área e nível de estudos.

Cada bolsa tem prazos de candidatura e critérios específicos, que são informados nos seus editais. Por isso, o candidato deve ficar atento ao calendário do programa de financiamento escolhido.

Sobre o Campus France

Presente em mais de 110 países, Campus France é a agência governamental francesa responsável pela promoção do ensino superior, o acolhimento e a mobilidade internacional. A agência é ligada aos ministérios franceses da Educação e das Relações Exteriores. No Brasil, está vinculada ao Serviço de Cooperação e de Ação Cultural da Embaixada da França.

A agência Campus France Brasil oferece orientação personalizada e gratuita aos interessados em estudar na França e também centraliza o procedimento de candidatura para grande parte das universidades do país europeu.

Website: http://www.bresil.campusfrance.org/